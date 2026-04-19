Партия Румена Радева побеждает на выборах в Болгарии / © Associated Press

Партия пророссийского бывшего президента Болгарии Румена Радеваимеет все шансы легко выиграть парламентские выборы, которые состоялись в воскресенье, 19 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экзит-полы.

Это были восьмые выборы за пять лет в балканской стране с населением около 6,5 миллионов человек, где избиратели устали от небольшой группы политиков-ветеранов, которых считают коррумпированными, но где ни одна партия не смогла привлечь достаточной поддержки.

По данным последнего экзитпола, проведенного софийской компанией Alpha Research, партия Радева «Прогрессивная Болгария» набрала 38,1%, что значительно опережает партию ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойком Борисовым, которая занимает второе место с 15,9%.

Точные проценты других экзит-полов отличались, но все же показывали убедительную победу Радева. Если результат будет подтвержден, он станет одним из самых сильных результатов одной партии за последние годы.

На данный момент вероятному победителю выборов понадобятся партнеры по коалиции для формирования правительства большинства.

Как заявил Радев журналистам в коротких комментариях после публикации результатов экзитполов, его партия готова сотрудничать с реформистской коалицией «Мы продолжаем изменения — Демократическая Болгария» (PP-DB), которая заняла третье место по результатам экзит-полов Alpha Research с 14,1%, но добавил, что правительство меньшинства также является одним из вариантов.

«Мы готовы рассмотреть различные варианты, чтобы Болгария имела регулярное и стабильное правительство», — сказал он.

Окончательные результаты выборов ожидаются в понедельник.

Кто такой Румен Радев

Радев известен как евроскептик, он выступает против военной поддержки военных усилий Украины в противостоянии российской агрессии.

В своей предвыборной кампании Радев призвал улучшить отношения с Москвой и восстановить свободный поток российской нефти и газа в Европу.

Политик ушел с поста президента в январе, чтобы баллотироваться на выборах, которые состоялись после того, как массовые протесты заставили правительство уйти в отставку в декабре прошлого года.

Непонятно, как изменится внешняя политика Болгарии, члена НАТО и Европейского Союза, которая присоединилась к еврозоне в январе.

Коалиция с реформистской НДР-ДБ может смягчить любые дружественные Кремлю наклонности.

Напомним, перед выборами в парламент экс-президент Румен Радев пообещал болгарам «положить конец спирали слабых, недолговечных правительств» и искоренить коррупцию.