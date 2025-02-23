На выборах в Германии ультраправые обошли партию Шольца: результаты экзитпола

Консервативный блок ХДС/ХСС, возглавляемый Фридрихом Мерцем, побеждает на выборах, но вынужден будет искать партнеров для правительственной коалиции.

На состоявшихся в воскресенье, 23 февраля, парламентских выборах в Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получила рекордные 19,5% голосов, обойдя левоцентристскую Социал-демократическую партию Германии действующего канцлера Олафа Шольца.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитпола.

Победу, по предварительным данным, одерживает консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, получивший 29%.

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СДПГ Шольца набрала 16,5% голосов, что является самым плохим результатом партии за всю историю.

В общей сложности в Бундестаг могут попасть семь партий, правда двум последним немного не хватает голосов, чтобы преодолеть проходной барьер в 5%. По данным экзитпола телеканала ARD, результат выборов такой:

консерваторы ХДС/ХСС 29% ;

; ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) 19,5% ;

; социал-демократы СДПГ 16%;

Зеленые 13,5%;

Левая партия 8,5% ;

; Свободные демократы (FDP) 4,9%;

ультралевый Блок Сары Вагенкнехт 4,7%.

Очевидно, что без парламентского большинства его консерваторам придется искать партнеров по формированию коалиции.

Самым ожидаемым результатом является объединение консервативного блока Христианских демократов (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Мерца с социал-демократами (СДПГ) в непростую "большую коалицию".

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, как в Германии готовятся к выборам, кто может победить и попадут ли в парламент пророссийские силы.

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