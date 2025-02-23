На выборах в Германии ультраправые обошли партию Шольца: результаты экзитпола

Консервативный блок ХДС/ХСС, возглавляемый Фридрихом Мерцем, побеждает на выборах, но вынужден будет искать партнеров для правительственной коалиции.
На состоявшихся в воскресенье, 23 февраля, парламентских выборах в Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получила рекордные 19,5% голосов, обойдя левоцентристскую Социал-демократическую партию Германии действующего канцлера Олафа Шольца.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитпола.
Победу, по предварительным данным, одерживает консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, получивший 29%.
СДПГ Шольца набрала 16,5% голосов, что является самым плохим результатом партии за всю историю.
В общей сложности в Бундестаг могут попасть семь партий, правда двум последним немного не хватает голосов, чтобы преодолеть проходной барьер в 5%. По данным экзитпола телеканала ARD, результат выборов такой:
- консерваторы ХДС/ХСС 29% ;
- ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) 19,5% ;
- социал-демократы СДПГ 16%;
- Зеленые 13,5%;
- Левая партия 8,5% ;
- Свободные демократы (FDP) 4,9%;
- ультралевый Блок Сары Вагенкнехт 4,7%.
Очевидно, что без парламентского большинства его консерваторам придется искать партнеров по формированию коалиции.
Самым ожидаемым результатом является объединение консервативного блока Христианских демократов (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Мерца с социал-демократами (СДПГ) в непростую "большую коалицию".
Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, как в Германии готовятся к выборам, кто может победить и попадут ли в парламент пророссийские силы.
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