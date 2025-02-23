Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На выборах в Германии ультраправые обошли партию Шольца: результаты экзитпола

На выборах в Германии ультраправые обошли партию Шольца: результаты экзитпола

Парламентские выборы в Германии / Фото: Associated Press

Консервативный блок ХДС/ХСС, возглавляемый Фридрихом Мерцем, побеждает на выборах, но вынужден будет искать партнеров для правительственной коалиции.

На состоявшихся в воскресенье, 23 февраля, парламентских выборах в Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получила рекордные 19,5% голосов, обойдя левоцентристскую Социал-демократическую партию Германии действующего канцлера Олафа Шольца.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитпола.

Победу, по предварительным данным, одерживает консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, получивший 29%.

СДПГ Шольца набрала 16,5% голосов, что является самым плохим результатом партии за всю историю.

В общей сложности в Бундестаг могут попасть семь партий, правда двум последним немного не хватает голосов, чтобы преодолеть проходной барьер в 5%. По данным экзитпола телеканала ARD, результат выборов такой:

  • консерваторы ХДС/ХСС 29% ;
  • ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) 19,5% ;
  • социал-демократы СДПГ 16%;
  • Зеленые 13,5%;
  • Левая партия 8,5% ;
  • Свободные демократы (FDP) 4,9%;
  • ультралевый Блок Сары Вагенкнехт 4,7%.

Очевидно, что без парламентского большинства его консерваторам придется искать партнеров по формированию коалиции.

Самым ожидаемым результатом является объединение консервативного блока Христианских демократов (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Мерца с социал-демократами (СДПГ) в непростую "большую коалицию".

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, как в Германии готовятся к выборам, кто может победить и попадут ли в парламент пророссийские силы.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация