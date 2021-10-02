На выборах в Грузии правящая партия незначительно опережает партию Саакашвили — результаты экзит-полов

На выборах мэра грузинской столицы бывший футболист Каха Каладзе попадает во второй тур.
В Грузии опубликованы первые результаты экзит-полов на местных выборах, которые состоялись в субботу, 2 октября, и сопровождались резонансным задержанием бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который вернулся на родину.
Об этом сообщает портал "Грузия онлайн".
Согласно данным экзит-пола, проведенного компанией IPSOS, наибольшее количество голосов среди партий получила правящая "Грузинская мечта". Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" отстала немного более, чем на 5 процентов.
Результаты экзит-пола следующие:
- "Грузинская мечта" — 38,6%;
- Единое национальное движение — 33%;
- "За Грузию" — 7,6%;
- "Гирчи — больше свободы" — 4,8%;
- "Лела" — 4%;
- "Для народа" — 2%;
- Гирчи — 1,6%;
- Граждане — 1,1%;
- Европейская Грузия — 1%;
- Лейбористская партия — 1%;
- Альянс патриотов — 0,9%;
- Третья Сила — 0,8%.
Грузинские СМИ также публикуют первые результаты экзит-полов по итогам выборов мэра Тбилиси.
Компания Edison Research, которая проводила опрос по заказу телекомпании "Формула", объявила следующие результаты:
- Каха Каладзе, "Грузинская мечта" — 43%;
- Ника Мелия, "Единое национальное движение" -39%;
- Георгий Гахар, "За Грузию" — 7%.
Данные экзит-пола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании "Имеди", показали следующие результаты:
- Каха Каладзе, "Грузинская мечта" — 51.3%;
- Ника Мелия, "Единое национальное движение" — 34.6%;
- Георгий Гахар, "За Грузию" — 5.6%.
Только экзит-пол, проведенный компанией IPSOS, не показывают преимущество на выборах столичного мэра провластного кандидата, бывшего футболиста киевского "Динамо" и итальянского "Милана" Кахи Каладзе. Результаты сложились следующим образом:
- Ника Мелия — 40,8%;
- Каха Каладзе — 40,2%;
- Георгий Гахар — 8,7%;
- Анна Долидзе — 3,5%;
- Анна Бибилашвили — 2,6%.
Каждый из этих экзит-полов дает основание считать, что в Тбилиси состоится второй тур выборов мэра.
Напомним, во время выборов в местные органы власти председатель грузинского парламента Каха Кучава пришел на избирательный участок в защитной маске с символикой партии "Грузинская мечта", нарушив запрет агитации.