На выборах в Грузии правящая партия незначительно опережает партию Саакашвили — результаты экзит-полов

На выборах в Грузии правящая партия незначительно опережает партию Саакашвили — результаты экзит-полов

На выборах мэра грузинской столицы бывший футболист Каха Каладзе попадает во второй тур.

В Грузии опубликованы первые результаты экзит-полов на местных выборах, которые состоялись в субботу, 2 октября, и сопровождались резонансным задержанием бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который вернулся на родину.

Об этом сообщает портал "Грузия онлайн".

Согласно данным экзит-пола, проведенного компанией IPSOS, наибольшее количество голосов среди партий получила правящая "Грузинская мечта". Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" отстала немного более, чем на 5 процентов.

Результаты экзит-пола следующие:

"Грузинская мечта" — 38,6%;

Единое национальное движение — 33%;

"За Грузию" — 7,6%;

"Гирчи — больше свободы" — 4,8%;

"Лела" — 4%;

"Для народа" — 2%;

Гирчи — 1,6%;

Граждане — 1,1%;

Европейская Грузия — 1%;

Лейбористская партия — 1%;

Альянс патриотов — 0,9%;

Третья Сила — 0,8%.

Грузинские СМИ также публикуют первые результаты экзит-полов по итогам выборов мэра Тбилиси.

Компания Edison Research, которая проводила опрос по заказу телекомпании "Формула", объявила следующие результаты:

Каха Каладзе, "Грузинская мечта" — 43%;

Ника Мелия, "Единое национальное движение" -39%;

Георгий Гахар, "За Грузию" — 7%.

Данные экзит-пола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании "Имеди", показали следующие результаты:

Каха Каладзе, "Грузинская мечта" — 51.3%;

Ника Мелия, "Единое национальное движение" — 34.6%;

Георгий Гахар, "За Грузию" — 5.6%.

Только экзит-пол, проведенный компанией IPSOS, не показывают преимущество на выборах столичного мэра провластного кандидата, бывшего футболиста киевского "Динамо" и итальянского "Милана" Кахи Каладзе. Результаты сложились следующим образом:

Ника Мелия — 40,8%;

Каха Каладзе — 40,2%;

Георгий Гахар — 8,7%;

Анна Долидзе — 3,5%;

Анна Бибилашвили — 2,6%.

Каждый из этих экзит-полов дает основание считать, что в Тбилиси состоится второй тур выборов мэра.

Напомним, во время выборов в местные органы власти председатель грузинского парламента Каха Кучава пришел на избирательный участок в защитной маске с символикой партии "Грузинская мечта", нарушив запрет агитации.

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