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На выборах в Нидерландах побеждает ультраправая пророссийская партия – экзит-пол

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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На выборах в Нидерландах побеждает ультраправая пророссийская партия – экзит-пол

Герт Уилдерс / Фото: Getty Images

Консервативная партия бывшего премьер-министра Марка Рютта занимает третье место.

В Нидерландах прошли досрочные выборы, на которых по результатам экзит-пола побеждает ультраправая популистская Партия свободы (PVV), возглавляемая пророссийским политиком Гертом Уилдерсом.

Об этом сообщает портал NOS со ссылкой на данные экзит-полла Ipsos.

Сообщается, что PVV получает 35 мест в парламенте из 150 — этот результат вдвое больше, чем на выборах прошлого года.

На втором месте идет Альянс лейбористов и зеленых левых, возглавляемый эксеврокомиссаром Франсом Тиммермансом — они получают 25 мест. Третье место занимают VVD – консервативная партия бывшего премьер-министра Марка Рютте. Она набирает 24 места – на десять меньше, чем в 2021 году.

Вилдерс последовательно выступает против любой поддержки Украины, а также призывает за выход Нидерландов из Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что в пабе нидерландского города Гронингена былосовершено нападение на пророссийского политика Тьерри Боде во время проведения предвыборного мероприятия.

Кроме того, мы ранее информировали, что власти Нидерландов хотят проверить российское приложение такси Yango, принадлежащее компании Яндекс, относительно передачи данных клиентов ФСБ.

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Дата публикации
Просмотры
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