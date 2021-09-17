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На высоте 6 тысяч метров: в Боливии женщины устроили футбольный матч на заснеженной вершине горы

На высоте 6 тысяч метров: в Боливии женщины устроили футбольный матч на заснеженной вершине горы

На высоте 6 тысяч метров: в Боливии женщины устроили футбольный матч на заснеженной вершине горы

Для игры они нарядились в национальные юбки.

Гоняли мяч на вершине горы. Боливийские женщины устроили футбольный матч на высоте почти 6 тысяч метров.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 сентября.

Участницы — представительницы древней сообщества Аймара, их еще называют Чолитас. Для матча решили не изменять собственным традициям и нарядились в национальные юбки со специальными накидками. Ворота сделали из альпинистского снаряжения.

Игра продолжалась всего 20 минут и все это время шел снег. Но завершить матч отчаянным футболисткам это не помешало.

Новости мира: боливийские женщины устроили футбольный матч на вершине горы

Новости мира: боливийские женщины устроили футбольный матч на вершине горы
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