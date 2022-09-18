На Японию надвигается самый страшный за последние 70 лет тайфун

По меньшей мере, 2 млн японцев получили рекомендации об эвакуации из-за супертайфуна Нанмадол.

Метеорологическое управление Японии предоставило тайфуну Нанмадол, который налетит на южные районы острова Кюсю в воскресенье, 18 сентября, статус "очень сильного".

Об этом сообщает издание iDnes со ссылкой на японские СМИ.

Японские метеорологи предупреждают, что во время супертайфуна Нанмадол скорость ветра может достигать 270 км/ч, а в некоторых районах всего за 24 часа может выпасть 500 мм дождя.

Ожидается, что когда тайфун достигнет суши, он повернет на северо-восток и переместится через центральную Японию в Токио.

"Существуют риски беспрецедентных штормов, высоких волн, штормовых волн и рекордных осадков", – сказал японский метеоролог.

Синоптики также предупредили, что некоторые дома, особенно на юге Кюсю, под угрозой разрушения и призвали жителей искать убежища в крепких зданиях.

На Кюсю объявлено специальное предупреждение об оползнях и наводнениях. Поезда и авиарейсы отменены.

Кюсю является самым южным из четырех островов, составляющих основную часть Японии, и население более 13 миллионов человек.

По меньшей мере, 2 млн японцев получили рекомендации об эвакуации. Преимущественно это касается жителей префектур Кагосима, куда должен прийтись основной удар тропического шторма, Миядзаки и Кумамото.

На сайте посольства США в Японии сообщается, что супертайфун Нанмадол может стать одним из самых крупных штормов, обрушившихся на Японию за последние 70 лет.

Напомним, ранее у берегов Гонконга пополам раскололся корабль с экипажем из-за сильных волн, вызванных тайфуном Чаба.

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