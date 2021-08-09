На Японию надвигается тайфун: тысячам людей приказали эвакуироваться

Скорость ветра в пределах тайфуна достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с.

Минимум 291,1 тысячи жителей Японии получили предложение об эвакуации от местных властей в связи с возможным сходом оползней и риском наводнений из-за тайфуна "Лупит".

Об этом информирует телеканал NHK.

Соответствующие предписания были направлены жителям западных префектур Хиросима и Симанэ, а также центральной Айти.

Заметим, что скорость ветра в пределах тайфуна, девятого из образовавшихся в этом году в Тихом океане, достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с. Сейчас "Лупит" покидает западные районы Японии и движется в сторону северо-востока страны.

Напомним, что ранее масштабные наводнения также накрыли Европу. В Британии после мощных ливней затопило столицу. От последствий нового наводнения приходит в себя Бельгия. От предыдущего потопа едва прошло 10 дней, как страну снова залило. Реки вышли из берегов. В Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175. Из-за циклона Бернд Европу накрыли мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах. От большой воды также страдают Австрия, Нидерланды, Франция и Швейцария. Мощные ливни наделали вреда в Чехии и Польше. Непогода добралась также в Италию — над Сицилией пронесся ураган.

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