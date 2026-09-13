На японском острове у редких леопардовых кошек обнаружили странный признак: ученые бьют тревогу

Леопардовый кот / © Getty Images

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На японском острове Цусима исследователи зафиксировали необычную особенность у местных леопардовых кошек — у по меньшей мере трех животных хвосты были примерно вдвое короче обычных. Ранее подобный признак в этой популяции или других представителей вида не описывали.

Об этом сообщает Science Alert.

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Цусимский леопардовый кот (Prionailurus bengalensis euptilurus) относится к редким хищникам. По оценкам специалистов, на острове может оставаться около 100 особей, в результате чего популяция находится под серьезной угрозой.

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Ученые заподозрили скрещивание с домашними котами

Короткий хвост сам по себе не необычен для домашних кошек. Такие животные также живут на Цусиме, поэтому ученые предположили, что новая черта могла появиться у леопардовых кошек из-за скрещивания.

Чтобы проверить данную версию, команда японских исследователей провела масштабный генетический анализ. Ученые секвенировали весь геном одного короткохвостого леопардового кота и сравнили его с генетическими данными других животных.

В исследование вошли пять домашних кошек из Цусимы, 15 местных леопардовых кошек с обычными хвостами и четыре представителя вида из материковой Азии. Особое внимание ученые уделили генам, связанным с формированием короткого хвоста у домашних кошек.

Домашнего происхождения не обнаружили

Результат оказался неожиданным: никаких убедительных генетических следов недавнего скрещивания с домашними котами исследователи не обнаружили.

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Короткохвостая особь по генетическим характеристикам оставалась в пределах своей дикой популяции. Если бы животное было гибридом, его геном должен демонстрировать признаки происхождения от домашних кошек.

«Необычный внешний вид может сразу вызвать подозрение по поводу гибридизации, однако сначала нужно было проверить, что на самом деле показывает геном», — объяснила генетика животных Юки Мацумото.

Причина аномалии пока неизвестна

Отсутствие доказательств скрещивания не означает, что ученые знают происхождение коротких хвостов.

Одним из возможных объяснений может быть инбридинг — скрещивание близкородственных животных. Для очень маленьких изолированных популяций это представляет особую проблему и у некоторых видов может быть связано с развитием аномалий.

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Впрочем, генетический анализ показал, что исследованный короткохвостый кот не имел более высокого уровня инбридинга, чем другие леопардовые коты, изучаемые учеными.

Также не исключены редкие нарушения развития или травмы. Однако при осмотре животного исследователи не обнаружили очевидных признаков повреждения хвоста.

Ученые призывают не делать преждевременных выводов

Пока что говорить о появлении нового наследственного признака рано. Непосредственно исследовать удалось только одно короткохвостое животное. Еще двух кошек с такой особенностью зафиксировали фотоловушки.

Поэтому исследователи не знают, идет ли речь об одном повторяющемся генетическом фенотипе, могли ли короткие хвосты возникнуть у разных животных по разным причинам.

Для окончательного ответа ученым необходимо найти и генетически исследовать больше короткохвостых леопардовых кошек.

От результатов таких исследований будет зависеть и понимание того, представляет ли новая черта дополнительную угрозу одной из самых редких популяций диких кошек Японии.

Как мы писали, ученые нашли древнейшего известного аллигатора — Mandrasuchus milleri, жившего около 66 млн лет назад. Его останки обнаружили в Колорадо. Рептилия пережила массовое вымирание динозавров, вероятно благодаря неприхотливости в питании: она могла охотиться на животных и раскалывать панцири моллюсков. Дополнительным преимуществом могли быть пресноводная среда и способность скрываться в норах. tsn.ua

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