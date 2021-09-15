На юге Франции два человека пропали без вести из-за сильного наводнения

На юге Франции два человека пропали без вести из-за сильного наводнения

Больше всего страдает департамент Гар.

Два человека пропали без вести, а еще один получил травмы из-за сильного наводнения на юге Франции, вызванного мощными ливнями.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 сентября.

Больше всего страдает департамент Гар — там за шесть часов выпала двухмесячная норма осадков. Затоплен центральный город региона. Машины на улицах буквально плавают в воде. Из них извлекли два десятка водителей. В регионе зафиксировали 19 тысяч ударов молнии. А в одном из сел выпал град диаметром четыре сантиметра. На месте работают более восьмиста спасателей.

Напомним, заливает водой также и Италию. На юге страны шторм вызвал мощное наводнение. Больше всего досталось нескольким городам на побережье Ионического моря. Их затопило, ведь в регионе выпало больше метра осадков. Улицы там превратились в бурные реки. Спасатели вытащили из воды и грязи полсотни застрявших автомобилей, а из них — и испуганных водителей.

Новости мира: на юге Франции два человека пропали без вести из-за сильного наводнения

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