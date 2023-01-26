На юге Испании мужчина из мачете нападал на церкви: среди его жертв – священники

Испанская прокуратура расследует нападение как минимум на две церкви как теракт.
Вечером в среду, 25 января, неизвестный злоумышленник убил одного человека и ранил еще четырех, по меньшей мере, в двух церквях на юге Испании. Человек, которого полиция задержала, использовал мачете.
Как сообщает издание El País, от рук нападающего один священник погиб, а еще один ранен.
Нападение на две церкви в городе Альхесирас в южной провинции Андалусия подтвердили в полиции.
По словам одного из местных священников, неизвестный мужчина пришел в церковь и начал срывать вещи с алтаря. Когда здешний священнослужитель попытался ему помешать, тот набросился на него с мачете. Церковник пытался скрыться, но злоумышленник догнал его на улице.
Другое нападение произошло во время богослужения в церкви неподалеку.
По информации испанских СМИ, нападавший имеет марокканское происхождение, хотя когда его задержали, при нем не оказалось документов. Прокуратура расследует нападение как теракт.
Напомним, в тот же день на севере Испании полиция арестовала 74-летнего мужчину, подозреваемого в том, что в ноябре прошлого года он послал несколько писем с легкими взрывчатыми веществами в правительственный офис, министерство обороны и посольства Украины и США в Мадриде.
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