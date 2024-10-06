На юге Израиля произошел теракт: много пострадавших, погибла военная - СМИ

На юге Израиля, в городе Беер-Шева, на центральном автовокзале злоумышленник открыл огонь, в результате чего погиб один человек, а более десятка получили ранения.

Об этом написало издание The Times of Israel.

Сообщается, что служба скорой помощи Magen David Adom сообщила, что медики оказали помощь 11 пострадавшим. Среди них была 25-летняя девушка, которая впоследствии скончалась от ранений. По информации СМИ, она служила в пограничном карауле Израиля.

В больнице Сорока находится женщина в возрасте 20 лет в состоянии средней тяжести и четверо 20-летних мужчин, также получивших огнестрельные ранения. Еще пятеро пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.

Согласно некоторым сообщениям, нападающий успел совершить еще один нападение, используя огнестрельное и холодное оружие. По данным телеграмм-каналов, личность террориста установлена — это 29-летний Ахмад Саид Акаби, являющийся гражданином Израиля и родом из бедуинского села Хура. Известно, что в 2015 году его родственник также совершил нападение на том же вокзале, убив израильского солдата.

Напомним, CNN сообщило, что Израиль отказался гарантировать США, что не ударит по ядерным объектам Ирана. Власти Израиля не дали обещаний, которые воздержатся от атак на эти объекты.

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