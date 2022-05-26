На юге Сербии улицы городов лупил град размером как грецкий орех (фото, видео)

На юге Сербии улицы городов лупил град размером как грецкий орех (фото, видео)

В соцсетях очевидцы публикуют кадры мощной бури, наделавшей беды в сербских городах.

Вечером в среду, 25 мая, сильный шторм с грозой и градом обрушился на западные и юго-восточные части Сербии.

Об этом сообщает местное издание Pink, публикуя фото и видео очевидцев, напуганных этой стихией.

В соцсетях обнародовали фотографии, сделанные после грозы, на которых видны последствия сильных дождей и града, выпавших в отдельных районах.

На одном из снимков, сделанном в окрестностях Бацкой Паланки, видно, что улицы города покрывает град размером с грецкий орех. Такие ледяные шарики могли нанести серьезные травмы прохожим.

Мощный ливень превращал улицы в настоящие реки, а ветер валил деревья, которые, падая, кое-где перекрывали дороги.

В издании сообщили, что сначала сильная гроза с градом и молниями обрушилась на север страны.

Напомним, ранее на западе Германии в городах Падерборн и Липпштадт пронесся мощный ураган. Местные власти сообщили о по меньшей мере 40 раненых, десять из которых получили серьезные повреждения.

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