На юге Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина (видео)

На месте разлома образовались большие котлованы.
На юге Турции, в провинции Кахраманмараш, после мощного землетрясения 6 февраля появился огромный разлом земли.
Видео опубликовано на Facebook-странице TRT Haber.
На кадрах видна большая линия разлома в селе Тепехан Хатай, которое стала эпицентром землетрясений.
На две части раскололась оливковая роща. На месте образовались большие котлованы.
Напомним, 6 февраля, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, число жертв в странах увеличилось до 23 700 человек. В то же время, опасные подземные толчки продолжаются. Уже зафиксировано 1666 таких толчков.
В Турции из-под завалов спасли 10-дневного младенца, который провел там 90 часов.
Поисково-спасательные операции продолжаются. Многим пострадавшим в результате землетрясения в Турции удалось спастись благодаря соцсетям – люди смогли обозначить свое местонахождение через WhatsApp, Instagram и Twitter.
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