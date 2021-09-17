На Юпитере зафиксировали яркую вспышку: в планету врезалось неизвестное небесное тело

Редкое явление зафиксировали астрономы-любители.

Яркую вспышку на поверхности Юпитера, которая, очевидно, стала следствием столкновения крупнейшей планеты Солнечной системы с неизвестным космическим объектом, заметили двое любителей, которые вели наблюдение за гигантом.

Об этом сообщили в пятницу, 17 сентября, на сайте Science Alert.

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Очевидцами этого события стали Харальд Палеске из Германии, который снимал тень спутника Ио, когда он проходил перед планетой-гигантом, а также Хосе Луис Перейра из Бразилии. Астрономы-любители предполагают, что в планету врезался астероид или небольшая комета размером около ста метров.

Как известно, Юпитер имеет огромное гравитационное поле, которое влияет на движение небесных тел вокруг него. В Солнечной системе он выполняет роль "космического пылесоса", который притягивает опасные небесные камни.

По подсчетам ученых, от 20 до 60 раз в год эта планета сталкивается с космическими объектами, которые могут вызвать яркую вспышку, которая доступна для наблюдений с Земли. Однако, зафиксировать такие столкновения удается редко.

"Это очень скоротечное событие, оно длится несколько секунд. Часто эти вещи остаются незамеченными", — сказал астроном Джонти Хорнер из Университета Южного Квинсленда в Австралии.

Этот случай был только восьмым после столкновения Юпитера с кометой Шумейкера-Леви в 1994 году. Чтобы выяснить, что именно упало на планету, ученым придется дождаться углубленного анализа вспышки и последующих наблюдений в поисках следа от удара.

Напомним, в прошлом году в день зимнего солнцестояния две крупнейшие планеты Солнечной системы Юпитер и Сатурн приблизились на минимальное расстояние друг к другу, образуя яркую "звезду", которую называют "Вифлеемской".

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