На замен "вражеским iPhone": для российских чиновников разработали отечественные смартфоны

На российских смартфонах тоже будет отечественная операционная система.

Для российских чиновников и сотрудников госкомпаний разработали отечественные смартфоны R570 и планшет Life Tab Plus, которые должны заменить "вражескую технику Apple".

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

На устройстве будут устанавливаться отечественная операционная система "Аврора", а также пакет "МойОфис" и антивирус "Лаборатории Касперского".

Смартфоны и планшеты хотят внести в реестр отечественных продуктов для получения государственных льгот.

Телеграмм-канал "Полигон.Медиа" обратил внимание, что российские смартфоны очень похожи на китайский Ulefone Armor X8i. Его можно купить в России за 9890 рублей (≈ 4452 грн).

Производство техники будет заниматься российским производителем и дистрибьютором электроники F+ tech.

Раньше сотрудникам Кремля "рекомендовали" поменять "вражеские" iPhone на смартфоны других марок.

Так, до конца марта от сотрудников внутриполитического блока администрации президента и чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях, требовали отказаться от смартфонов американской корпорации Apple.

Напомним, в России открыли аналог "IKEA" с белорусскими товарами.

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