На западе Австралии фиксируют +40 градусов: начались лесные пожары

Огонь уже выжег 165 гектаров.
На западе Австралии температура воздуха поднялась до +40: там начались лесные пожары.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 28 декабря.
Огонь уже выжег 165 гектаров земли и уничтожил семь построек. В частности, оставил без крова 77-летнюю женщину. Уничтожены также несколько автомобилей. Идет эвакуация населения.
Пожар тушат 200 спасателей. Однако им мешает жара и сильный ветер. Причину возгорания выясняют следователи. Впрочем, вероятная версия – это поджог.
Напомним, из-за постоянных лесных пожаров в Австралии коалы на грани вымирания. Сумчатых медведей планируют поместить в список животных, которым грозит вымирание. В восточных штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд они унесли жизни трети популяции коал.