На западе Австралии фиксируют +40 градусов: начались лесные пожары

Огонь уже выжег 165 гектаров.

На западе Австралии температура воздуха поднялась до +40: там начались лесные пожары.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 28 декабря.

Огонь уже выжег 165 гектаров земли и уничтожил семь построек. В частности, оставил без крова 77-летнюю женщину. Уничтожены также несколько автомобилей. Идет эвакуация населения.

Пожар тушат 200 спасателей. Однако им мешает жара и сильный ветер. Причину возгорания выясняют следователи. Впрочем, вероятная версия – это поджог.

Новости мира: огонь в Австралии уже выжег 165 гектаров земли и уничтожил семь зданий

Напомним, из-за постоянных лесных пожаров в Австралии коалы на грани вымирания. Сумчатых медведей планируют поместить в список животных, которым грозит вымирание. В восточных штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд они унесли жизни трети популяции коал.