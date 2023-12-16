На Западе бьют тревогу: что будет в случае поражения Украины на войне — прогноз экспертов

Чего обойдется возможный проигрыш Украины для США и других стран НАТО или что будет с Альянсом в случае возможного поражения Украины в войне с РФ? Такие громкие заголовки заполонили новостную ленту и наводят страх на общество. А все из-за большого аналитического материала от специалистов Института изучения войны, который уже наделал немало шума.

О чем предупреждают эксперты и что нужно делать уже сейчас, чтобы Россия не победила в войне – в эксклюзиве TSN.UA.

Прогнозы аналитиков

Если Запад прекратит помощь, Украина может быть полностью оккупирована, войска РФ продвинутся к границам со странами Альянса, а европейским силам НАТО нечем их сдержать. К таким ужасающим выводам пришли аналитики Института изучения войны. Свои прогнозы они изложили в специальной публикации под названием Высокая цена потери Украины, обнародованной 14 декабря.

Также читайте Зимнее наступление России: эксперт назвал вероятное направление главного удара окупантов

Цена вопроса

Аналитики Института подчеркивают, что дать возможность Украине восстановить контроль над своей территорией – гораздо выгоднее и дешевле, чем урезать помощь или заморозить конфликт сейчас. Если этого не сделать – это может дать России время подготовиться к возобновлению войны. И тогда у агрессора есть все шансы завоевать всю Украину. Более того, возникает угроза того, что Россия сможет противостоять НАТО.

Смотрите на ютуб-канале ТСН: ПУТИН ХОЧЕТ ЗАХВАТИТЬ ВСЮ УКРАИНУ?! На Западе забили тревогу!

Поддержка западных партнеров

По Красной линии по всей публикации проходит тема увеличения поддержки Украины. Аналитики напоминают, что Силы обороны Украины при поддержке Запада уничтожили почти 90% российской армии, вторгшейся в феврале 2022 года. Это серьезный аргумент, чтобы не сокращать, а наращивать помощь Украине. Об увеличении поддержки Украины говорит президент Владимир Зеленский. Благодарит партнеров за новые финансовые и военные пакеты помощи и призывает не останавливаться.

То, что Украина должна получить еще больше помощи, западные партнеры понимают. Об этом отмечают аналитики Института изучения войны. Они подчеркивают, что почти любой другой результат войны в Украине — лучше сценариев ее полного поражения и оккупации украинских территорий. А для того чтобы такой сценарий не стал возможным, нужны ресурсы.

Заявление Буданова

О ресурсах, но уже российских, говорит и главный разведчик Украины Кирилл Буданов. Оказывается, у российской оккупационной армии проблемы с ними, а точнее их просто не хватает. Ведь вести войну уже почти два года очень дорого обходится Москве.

Прогноз Буданова

Также глава ГУР более оптимистичен в прогнозах по продолжительности войны России против Украины. По его словам, по крайней мере, по состоянию на данный момент РФ не намерена воевать еще через год.

Что говорят в ISW

Это дает определенные надежды обществу. Хотя, в Институте изучения войны делают не столь отрадные выводы. Если армия РФ выйдет победителем, она будет "гораздо боеспособнее и значительно больше, чем российские сухопутные силы до 2022 года". В этом сценарии Россия даже может создать условия для быстрого наступления на одну или несколько стран НАТО, заключают эксперты ISW.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал возможные сценарии развития ситуации вокруг дальнейшей поддержки Украины со стороны Америки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.