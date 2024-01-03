На Западе – острая проблема с производством оружия, Россия и Китай опережают в этом – WSJ

Значительная часть возможностей Запада производить оружие была подорвана в результате сокращения оборонных бюджетов после "Холодной войны" и постепенной деиндустриализации.

Война России против Украины обнаружила недостатки на Западе по поводу быстрого производства большего количества оружия в нужный момент. Главная проблема состоит в том, что современное оружие чрезвычайно сложное и часто требует тысяч деталей.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Проблемы с производством оружия на Западе

В материале приводится пример, что на изготовление одной ракетной системы NASAMS, защищающей воздушное пространство над Белым домом, необходимо два года. И из-за роста количества потенциальных угроз для Запада, в том числе со стороны России и Китая, спрос на NASAMS резко возрос и заказы стремительно накапливаются.

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"Я никогда не видел такого большого спроса", – заявлял президент оборонного подразделения норвежской компании Kongsberg Defense&Aerospace Эйрик Ли.

Авторы публикации указывают, что главная проблема того, почему не удается быстрее удовлетворять этот спрос, это то, что современное оружие очень сложное и часто требует тысяч деталей.

"Kongsberg, как и большинство западных оборонных компаний, проектирует и собирает свои системы вооружения, но не производит большинство компонентов. Более 1500 поставщиков вносят свой вклад в продукцию этого завода. Одна только цепочка поставок NASAMS состоит из более тысячи компаний и построена на двух континентах вместе с американским оборонным подрядчиком RTX, ранее известным как Raytheon Technologies", – говорится в статье.

Кроме того, оборонная промышленность сталкивается с длительной нехваткой рабочей силы.

Несмотря на высшие оборонные бюджеты, Запад не сталкивался с такими ограничениями поставок вооружения со времен Корейской войны. Сообщается, что только 10 крупнейших оборонных компаний Запада в настоящее время имеют портфели заказов на сумму более 730 млрд долл., что примерно на 57% больше, чем в конце 2017 года, когда спрос начал расти.

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Почему на Западе не хватает оружия

Ведущие чиновники США и НАТО все чаще выражают обеспокоенность тем, что нехватка оружия повлияет на их боеспособность.

В опубликованной в начале 2023 года модели военной игры о том, как США отреагируют на вторжение Китая на Тайвань, Центр стратегических и международных исследований оценил, что в течение первой недели у Штатов закончатся важнейшие противокорабельные ракеты большой дальности. США не смогут быстро пополнить свои запасы, ведь, как и в случае с NASAMS, на изготовление каждой такой ракеты необходимо около двух лет.

В то же время фиксируются длительные задержки и с поставками других видов вооружения. В частности, речь идет об истребителях F-35, новых учебных и заправочных самолетах, новейших американских авианосцах.

Истребитель F-35 / Фото: Associated Press

В материале указано, что значительная часть возможностей Запада производить оружие, особенно в Европе, была подорвана в результате сокращения оборонных бюджетов после "Холодной войны" и вследствие постепенной деиндустриализации. Консультант по обороне Николас Драммонд привел пример немецких компаний, которые в разгар "Холодной войны" могли производить до 400 танков в год, а сейчас – только до 50 в год.

Авторы статьи отмечают, что современное оружие требует больше времени для производства и стоит больше денег. Это ограничивает оружейные запасы и растягивает по времени их заполнение.

Россия и Китай опережают Запад в вооружении

В публикации утверждается, что Россия и Китай опередили США и Европу по некоторым системам противоракетной обороны. Как рассказали представители Пентагона, у Москвы и Пекина есть гиперзвуковые ракеты. В то же время, внедрение первой такой ракеты в США было перенесено на 2024 год в связи с неудачными испытаниями. Американские и европейские системы защиты от гиперзвуковых ракет не поступят на вооружение на протяжении не менее 10 лет.

Международный институт стратегических исследований оценивает, что Россия и Китай вместе имеют около 5020 ЗРК наземного базирования. В то же время на вооружении США, Европы и Японии находятся около 3200 таких комплексов.

Китайские и российские оборонные компании в большинстве своем являются государственными, поэтому менее подвержены коммерческому давлению и располагают большими внутренними цепочками поставок. По оценкам аналитиков, таким образом, запасы Китая выросли с нескольких неядерных баллистических ракет в 1996 году до более 3000 баллистических и крылатых ракет.

Какие меры принимают США и Европа на фоне нехватки оружия

В Пентагоне говорят, что задача Запада по поддержке союзников в отдельных глобальных конфликтах еще больше ограничивает поставки вооружения, повышая спрос на некоторые системы, особенно артиллерийские снаряды и противоракетную оборону.

Поэтому большинство оборонных компаний на Западе сейчас активно наращивают мощности (особенно в производстве снарядов и ракет). Так, американское правительство инвестирует в свою внутреннюю базу и переносит домой производство уязвимых компонентов, таких как микрочипы.

В ближайшие недели Пентагон планирует развернуть новую стратегию промышленной базы, которая поможет устранить пробки в цепочке поставок. Оборонные гиганты США вместе с иностранными партнерами все активнее строят за границей, в том числе ракеты, для расширения возможностей систем. А норвежская компания Kongsberg Defense&Aerospace наращивает запасы основных компонентов, чтобы справиться с риском нарушения цепочки поставок.

К слову, в декабре в России доложили президенту Владимиру Путину, что государство увеличило производство снарядов в 50 раз.

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