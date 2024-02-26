На Западе подсчитали, на сколько Украине хватит снарядов – Spiegel

По информации издания, Германия ведет секретные переговоры с Индией, чтобы получить снаряды для Украины.
Собственные запасы боеприпасов Украины могут закончиться до июня, а возможно и раньше.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на данные западных спецслужб.
В статье отмечается, что Германия ищет по всему миру боеприпасы для украинской армии, ведь "время работает против европейских союзников Украины".
По данным издания, представители Германии якобы ведут тайные переговоры с Индией по закупке артиллерийских снарядов для Украины. В Индии хранятся несколько сотен тысяч боеприпасов, однако Берлин держит переговоры в тайне и ведет их через посредников. Все – из-за позиции Индии, желающей сохранить дружеские отношения с Россией.
Журналисты отмечают, что подобные соглашения по боеприпасам для Украины возможны и со странами арабского мира. Некоторые из них обладают большими запасами. По мнению экспертов, с которыми разговаривали журналисты, на Балканах и в Африке также есть государства, которые имеют запасы снарядов или могут производить боеприпасы, необходимые Украине.
Напомним, что на Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины до 800 000 снарядов стандартного калибра НАТО и снарядов советских калибров из неизвестных стран, не входящих в НАТО. Но эти снаряды нужно оплатить.
По информации западных СМИ, Канада намерена помочь финансировать массовые поставки боеприпасов в Украину.
Также сообщалось, что Евросоюз обещает Украине до 2 млн. снарядов ежегодно на нужды ВСУ.