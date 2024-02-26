На Западе подсчитали, на сколько Украине хватит снарядов – Spiegel

По информации издания, Германия ведет секретные переговоры с Индией, чтобы получить снаряды для Украины.

Собственные запасы боеприпасов Украины могут закончиться до июня, а возможно и раньше.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на данные западных спецслужб.

В статье отмечается, что Германия ищет по всему миру боеприпасы для украинской армии, ведь "время работает против европейских союзников Украины".

По данным издания, представители Германии якобы ведут тайные переговоры с Индией по закупке артиллерийских снарядов для Украины. В Индии хранятся несколько сотен тысяч боеприпасов, однако Берлин держит переговоры в тайне и ведет их через посредников. Все – из-за позиции Индии, желающей сохранить дружеские отношения с Россией.

Журналисты отмечают, что подобные соглашения по боеприпасам для Украины возможны и со странами арабского мира. Некоторые из них обладают большими запасами. По мнению экспертов, с которыми разговаривали журналисты, на Балканах и в Африке также есть государства, которые имеют запасы снарядов или могут производить боеприпасы, необходимые Украине.