На Западе решили, что Путина "можно добивать": эксперт предсказывает России смутное время

На Западе уже есть всеобщее понимание, что никакого диалога с президентом России Владимиром Путиным больше не будет никогда. В скором будущем РФ ждут темные и смутные времена.

Такое мнение высказал политтехнолог, публицист и блоггер Михаил Шейтельман в интервью УНИАН.

"Обратной дороги для Путина нет. Нет способа ввести Путина обратно. Значит, его можно добивать любыми способами", – сказал он.

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Кроме того, по мнению эксперта, Запад постепенно дистанцируется и от оцепления Путина.

"Сейчас мы даже немного на следующем этапе находимся. Уже не только с Путиным, уже – с путинским режимом никто разговаривать не будет. Его окружение уже объявляют в международный розыск в Гааге. А от этого просто так не отказаться, никаким мирным соглашением это нельзя отменить. Это не значит, что Европа готова вести диалог только с прекрасной Россией будущего. Нет. С какой-нибудь совсем другой внутренней партией условных губернаторов, таких же убийц и соучастников сегодняшних преступлений – да, но не непосредственно с бандой Путина", – добавил Шейтельман.

В то же время эксперт прогнозирует России неизбежные смутные времена.

"Развал Российской Федерации – процесс настолько объективен, настолько ни от кого не зависим. Есть общая тенденция, куда это все идет. Эта тенденция более-менее ясна. К сожалению, это не означает нашу победу автоматически. Но то, что на Россию ждут очень темные и неопределенные времена в любом случае и при любых раскладах, это очевидно", – резюмировал Михаил Шейтельман.

Напомним, Путин тем временем готовится к следующей войне. Вероятно, речь идет о конфликте с НАТО, который может произойти в течение следующих десяти лет. Об этом сообщили представители разведки Эстонии. Даже два года спустя после вторжения в Украину Россия продолжает готовиться к возможному конфликту с НАТО, реструктуризируя и наращивая свои вооруженные силы.

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