По мнению штурмовика, Запад до сих пор надеется на договоренности с РФ.

Экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин раскритиковал позицию Запада по войне в Украине и ее вступлению в НАТО. По его мнению, там до сих пор надеются на договоренности с Россией.

Об этом говорится в сообщении экскомандира "Азова".

"На самом деле, учитывая "молниеносную" реакцию западных стран на опасности, в том, что НАТО нас спасет от РФ — я тоже сильно сомневаюсь. Но суть этих заявлений в другом — они до сих пор надеются на договоренности с Россией, до сих пор не могут вылезти из слабой терпольской". позиции", – написал он.

Жорин считает, что на Западе снова начинают обсуждать покладистые "сценарии окончания войны", а президент США Джо Байден делает так называемые "реверансы" РФ, публично отрицая необходимость вступления Украины в НАТО для сохранения мира.

"История никого ничему не научила. Отсутствие адекватной реакции на вызовы сегодня = потери и позор завтра", — добавил Жорин.

Отметим, что экскомандир "Азова" таким образом отреагировал на заявление президента США Джо Байдена в интервью TIME по поводу того, что Украине не обязательно входить в НАТО, чтобы сохранить мир после завершения войны с РФ.

Однако Байден добавил, что если Запад позволит Украине упасть, то дальше упадет Польша и в регионе продолжится нестабильная ситуация.

Напомним, во время саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле, Украине предложат пакет помощи в сфере безопасности. Однако в США не ожидают каких-либо кардинальных решений по приглашению Украины в Альянс.

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