На западе Турции возле курортного города вспыхнул новый пожар, а на севере от наводнений погибли десятки людей

На западе Турции возле курортного города вспыхнул новый пожар, а на севере от наводнений погибли десятки людей

Турция в плену природных катаклизмов.

На западе Турции вблизи маленького курортного городка Чешме, что у Измира, утром 14 августа возник новый пожар в лесном массиве. В регион направили спасателей и соответствующую технику для обуздания огня.

Об этом пишет CNN Turk.

Пожар произошел сегодня около 7:30 в лесном массиве на дороге Фикирейс в районе Чешме. Горожане, которые увидели большой дым, сообщили о ситуации в региональное управление лесного хозяйства. Сообщается, что мешает тушению огня ветер.

В связи с пожаром в регион отправили 3 поливочных оросителя и много работников лесного хозяйства, а также 3 вертолета, из состава Регионального управления лесного хозяйства.

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А на севере Турции, который сейчас страдает от разрушительных наводнений, погибли по меньшей мере 38 человек. Также есть люди, местонахождение которых неизвестно.

По данным телеканала TRT, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне посетил районы, которые больше всего пострадали от наводнения. Он заверил, что государство сделает все, "что в наших силах, и восстанем из пепла".

"Мы не сможем вернуть людей, которых мы потеряли, но у нашего государства есть средства и силы, чтобы выплатить компенсации тем, кто потерял близких", — добавил Эрдоган.

По прогнозам синоптиков, дожди на севере Турции продлятся до конца недели.

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