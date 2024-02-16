Путин вооружается быстрее чем ожидалось: насколько реальна война РФ-НАТО

Новые данные разведки о растущей военной мощи России и ее угрозах безопасности НАТО вызвали волну предупреждений от западных правительств о вероятности масштабного конфликта с агрессивной РФ.

Новые оценки военного потенциала России и ее угроз безопасности НАТО привели к увеличению количества оговорок со стороны западных правительств, предупреждающих о возможном нападении РФ на страны Альянса.

Об этом пишет Financial Times.

"Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории", – заявил анонимный представитель британской военной разведки.

Другое британское военное чиновник отметил, что воинственные "намерения России все еще существуют".

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"Ее сухопутные силы в Украине деградировали, но ее военно-воздушные и военно-морские силы в целом не понесли потери, и Россия все еще остается крупным ядерным государством", – сказал он.

Одной из причин беспокойства западных чиновников является возрождение Россией своей оборонной отрасли за последний год, которое произошло со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

В материале говорится, что за год Россия произвела 4 млн. артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. По прогнозам украинских чиновников, в этом году она приведет еще 400 тысяч человек, не прибегая к полномасштабной мобилизации.

Хотя российская армия и понесла огромные потери за два года войны против Украины, большинство западных чиновников прогнозируют, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет.

Угроза России для НАТО

В последние недели другие западные должностные лица по вопросам обороны выпустили беспрецедентное количество публичных предупреждений о возможности более широкого конфликта в Европе с более уверенной и перевооруженной Россией.

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что Россия может проверить пункт о взаимной обороне НАТО "в течение трех-пяти лет". Это произошло после подобных предупреждений от коллег из Швеции, Великобритании, Румынии, Германии и чиновников самого НАТО с начала года.

"Нам придется привыкнуть к мнению, что [президент России Владимир] Путин [нападет на страну НАТО в течение 5-8 лет] реально", — сказала Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, глава оборонного комитета Бундестага.

"Это реальная угроза, и мы должны быть к ней готовы. Я не считаю такие прогнозы фантастикой... Мы не можем думать, что Россия остановится на Украине", — сказал один высокопоставленный дипломат НАТО о предупреждениях о возможном нападении России на члена Альянса.

Один европейский чиновник заявил, что "намерение и способность" России напасть на страну НАТО к концу десятилетия является "почти консенсусом" в военном альянсе.

"Единственной переменной является возможность", – добавил он.

Издание также ссылается на слова неназванного украинского чиновника, который отметил, что у Киева "сильные разведывательные данные" о том, что Путин готовится к войне против стран Балтии.

Однако некоторые члены Североатлантического союза скептически относятся к тому, что президент России намерен напасть на члена НАТО.

"Мы считаем, что он (Путин. – Ред.) серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет воевать с НАТО", – сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

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