На западном побережье США обнаружили гигантскую "лунную рыбу" весом 45 кг: фото

Появление этой редкой рыбы из тропических широт ученые объясняют изменением климата.

На одном из пляжей в штате Орегон (США) впервые в этом регионе было выявлено красно-оранжевую рыбу-опах, которую еще называют "лунной рыбой".

Как сообщает британское издание Mirror, этот редкий вид рыб любит воды тропических широт, поэтому ученые предполагают, что ее появление у западного побережья США свидетельствует об изменениях климата, которые происходят на планете.

Рыба-опах, которую выбросило волной на берег, поражала своими гигантскими размерами — длиной около метра и весом 45 килограммов. Об этих тропических существах даже ученым известно не слишком много, в частности, не установлена продолжительность их жизни. Поэтому находку заморозили и передали на изучение ихтиологам.

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Исследовательница из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Хайди Дьюар заявила, что появление рыбы-опах в этих широтах является чрезвычайно необычным явлением, которое может быть связано с изменением климата. "Мы наблюдаем, как некоторые морские организмы двигаются на север с повышением температуры океана", — пояснила она.

Ранее "лунную рыбу" у берегов США встречали в значительно более теплых водах вблизи штата Калифорния.

Напомним, ранее власти города Бернсвилл в штате Миннесота (США) обратилась к владельцам аквариумных рыбок с просьбой не выпускать своих надоевших питомцев в пруды и озера. Они угрожают местной фауне и разрушают естественную среду обитания.

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