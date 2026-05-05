На заводе фейерверков произошел взрыв: 26 погибших и более 60 раненых

Китайские пожарные / © Associated Press

В Китае в провинции Хунань на фабрике фейерверков произошел взрыв, который унес жизни 26 человек, еще 61 человек получил травмы. Спасательные работы уже завершены, в то же время причины трагедии выясняют правоохранители.

Об этом сообщило издание BBC.

Трагедия произошла в понедельник днем на заводе Huasheng в городе Люян — одном из крупнейших центров производства фейерверков в мире. Из-за угрозы повторных взрывов власти эвакуировали людей в радиусе трех километров от предприятия.

К ликвидации последствий привлекли более 1500 спасателей. В поисково-спасательных работах также использовали служебных собак, беспилотники и роботизированную технику. Из-под завалов удалось спасти семь человек.

Операцию осложняла дополнительная опасность — на территории завода расположены два склада с порохом. Чтобы снизить риск новых взрывов, спасатели применяли специальные меры, в частности увлажняли воздух на месте происшествия.

По данным CCTV, среди пострадавших — люди в возрасте от 20 до 60 лет. Часть из них получила переломы из-за осколков, разлетавшихся во время взрыва.

Сила взрыва была значительной: в близлежащих домах выбило стекла, повредило двери и деформировало оконные рамы. Местные жители сообщают о поврежденных дорогах, из-за чего приходится пользоваться объездными маршрутами. Некоторые жители покинули свои дома из-за страха.

Правоохранители начали расследование причин взрыва. По информации государственных медиа, в отношении работников предприятия уже применены меры контроля.

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска пропавших без вести и оказания помощи пострадавшим. Он также отметил необходимость установить причины трагедии и привлечь виновных к ответственности.

Во вторник местные власти сообщили, что контролируют состояние окружающей среды в районе аварии. По их данным, показатели качества воздуха и воды остаются в пределах нормы.

Подобные инциденты на объектах по производству и продаже фейерверков в Китае случаются регулярно и часто имеют тяжёлые последствия. В частности, в феврале этого года в провинции Хубэй в результате взрыва в магазине фейерверков погибли 12 человек.

