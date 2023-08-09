На заводе "пиротехники" в Подмосковье, где произошел мощный взрыв, создавали новейший бомбардировщик — СМИ

Предприятие, кроме производства фейерверков, имело заключенные контракты с Минобороны государства-агрессора и Росгвардией.

На Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ, где в среду, 9 августа, произошел мощный взрыв, занимались созданием бомбардировщика нового поколения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство" со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.

Среди госконтрактов завода, опубликованных до марта 2022 года, оказался контракт на "выполнение составной части опытно-конструкторской работы на тему шифр "Посланник-1ОЭП/Л". Срок выполнения контракта – 2027 год, стоимость работ – 69 миллионов рублей.

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В "Агентстве" напомнили, что "Посланник" — это российский дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработка которого началась в 2009 году.

Заказчиком работ выступил национальный исследовательский институт "Экран", который занимается, в частности, разработкой оборудования для военной авиации. Главный исполнитель проекта – компания "Туполев", госзаказчик – Минобороны РФ.

По двум другим действующим госконтрактам Загорский оптико-механический завод поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры. Кроме того, в 2019 году завод поставил НИИ "Экран" станции предупреждения об облучении "Л-150-28М" и "Л-140", которые устанавливаются на военные вертолеты и самолеты.

Таким образом, утверждения губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что завод давно не имеет отношения к поставке оптики силовым структурам и производит только пиротехнику, оказались обычной ложью.

Напомним, в среду, 9 августа, в нескольких десятках километров от Москвы прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.

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