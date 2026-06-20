На железной дороге столкнулись два пассажирских поезда: есть погибший, десятки травмированных пассажиров

Железная дорога. / © unsplash.com

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Накануне, 19 июня, вблизи города Бедфорд (Великобритания) произошла авария на железной дороге — столкнулись два пассажирских поезда. Погиб машинист одного из поездов, а около 90 пассажиров получили травмы.

Об этом сообщили издания Daily Mail и The Guardian.

По данным издания, авария произошла, когда поезд, следовавший в Сент-Панкрас, врезался в заднюю часть другого поезда. Предварительно установлено, что транспорт столкнулся, когда машинист поезда по телефону сообщал ремонтной службе о неисправности.

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Полиция проверяет версию о возможной поломке в поезде, который двигался впереди. Следователи выясняют, не произошла ли неисправность в системе автоматического предупреждения стоящего на станции станции, включающей тормоза, если машинист не реагирует на приближение красного сигнала остановки.

После аварии движение поездов East Midlands Railway в и со станции Лондон Сент-Панкрас ограничили к концу дня. Железнодорожники отмечают, что масштабы и характер аварии, в которой задействованы новые поезда на модернизированной главной линии Мидленда, стали шоком для отрасли.

По данным Службы скорой помощи Восточной Англии, ранены почти 90 пассажиров: 11 человек получили «очень серьезные» травмы, 22 — серьезные, а 56 — легкие.

Премьер-министр Британии Кир Стармер отреагировал на инцидент. Он выразил соболезнования семье погибшего.

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«Чрезвычайно тревожные сообщения о столкновении двух пассажирских поездов вблизи Бедфорда. В первую очередь мои мысли с семьей человека, потерявшего жизнь, и с теми, кто получил серьезные травмы. Я благодарен экстренным службам за их скорейшее реагирование на этот трагический инцидент», — написал Стармер.

Напомним, в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро погиб известный певец Оливер Три. В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета, которые после удара упали на парковку.

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