Набор в Украинский легион в Польше: посол сообщил о расширении географии добровольцев

Василий Боднар отметил, что заявки уже подали более тысячи украинцев.

Первый набор в Украинский легион в Польше вскоре подпишет свои контракты на службу в ВСУ. Ожидается, что при следующем наборе количество добровольцев значительно увеличится, ведь география стран, откуда едут украинцы, желающие поступить на военную службу, постоянно расширяется.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что увеличению количества желающих подписать контракт с ВСУ способствует расширение информационной кампании и борьба с фейками, пытающимися дискредитировать легион.

По словам Боднара, в настоящее время заявки подали более тысячи украинцев, и большинство из них уже обработаны. Отобранные добровольцы должны подписать контракты на военную службу уже 10 января.

Посол отметил, что в первом наборе желающие были в основном из Польши, Германии, Эстонии, Чехии, Швеции и Ирландии, а уже сейчас Украинский легион получает заявки из Италии, Дании и Австрии.

Василий Боднар подчеркнул, что количество попавших в первый набор является "закрытой информацией", не подлежащей разглашению, но отметил, что добровольцы легиона имеют "высокую мотивацию и моральную подготовку".

Напомним, Умеров объяснил важность создания Украинского легиона в Польше. Украинский легион будет специальным добровольческим подразделением в рамках соглашения о безопасности с Польшей.

Читайте также: