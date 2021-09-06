Набожные мусульманки: британские спецназовцы спаслись от талибов, переодевшись в паранджу

Набожные мусульманки: британские спецназовцы спаслись от талибов, переодевшись в паранджу

Бойцы элитного спецподразделения вооруженных сил Великобритании были вынуждены покинуть большинство военного снаряжения.

В Афганистане британские военные Специальной воздушной службы (SAS) были вынуждены пробираться к Кабульскому аэропорту через захваченную талибами страну, переодевшись в паранджу.

Об этом сообщает Daily Star.

20 военных из Специальной авиадесантной службы (Special Air Service, SAS) — элитного спецподразделения вооруженных сил Великобритании были вынуждены покинуть большинство военного снаряжения.

Спецназовцы выполняли миссию на юге страны, но их предупредили, что нет вертолетов для эвакуации. Тогда бойцы купили пять машин такси и хитро замаскировались, переодевшись в паранджу.

Они размахивали флагами талибов и утверждали что являются "набожными мусульманками" и едут в Кабул, чтобы приветствовать талибов как "героических освободителей". Это помогло пересекать блокпосты террористов.

"Было несколько рискованных моментов, но даже талибы не хотели снимать паранджу", — отметил собеседник издания.

Когда военные прибыли в Кабул, они подъехали поближе к аэропорту, а затем бросили автомобили. Представившись военным США еще будучи одетыми в паранджу, они вызвали большое удивление.

Министерство обороны Великобритании заявило, что не комментирует операции спецназа.

Напомним

Движение "Талибан", который внедряло строгую версию исламского законодательства, когда руководило Афганистаном до 2001 года, вернуло полный контроль над страной.

Во время первой с момента захвата власти в стране пресс конференции, которую представители "Талибана" провели в Кабуле, пресс-секретар группировки заявил, что права женщин будут уважать согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи не будет обязательным, достаточно только платков.

согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи не будет обязательным, достаточно только платков. На самом деле в стране уже начались репрессии: ведущих новостей снимают с эфиров, а двери домов активисток и других влиятельных девушек обозначают краской для будущих наказаний.

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