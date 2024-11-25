Набрал лишний вес, чтобы не служить: суд наказал жителя Кореи

В Южной Корее мужчина намеренно набирал лишние килограммы, чтобы избежать призыва в армию, обязательную по закону.

Как сообщает BBC, попытка уклониться от службы завершилась условным сроком заключения.

26-летний житель Сеула после первого медицинского осмотра был признан годным к службе. Но перед окончательным призывом его вес вырос до более чем 102 килограммов, из-за чего он был переведен на небоевую должность. Впоследствии суд признал его действия сознательным уклонением от воинского долга.

В Южной Корее все мужчины в возрасте от 18 лет должны отслужить не менее 18 месяцев. Суд наказал мужчину одним годом условного срока. Также ответственности не избежал его друг, посоветовавший эту идею. Ему назначили полгода условного заключения. Сам мужчина отрицает свою вину, утверждая, что не верил, что друг реально воплотит эту задумку.

Напомним, что Южная Корея сообщила детали сотрудничества РФ и КНДР. Северная Корея направила свои войска на войну против Украины в обмен на зенитные ракеты ПВО от Москвы.