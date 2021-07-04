Начал цепляться, а никто не вступился: в Польше украинка убила соотечественника

Женщине грозит длительный срок заключения или даже пожизненное.

В Польше окружной суд Познани начал рассматривать дело гражданки Украины, которая убила своего соотечественника, с которым работала вместе.

Об этом сообщает Yavp.pl.

31-летняя украинка приехала в Польшу на заработки в город Стеншев, оставив дома 10-летнего сына и родителей. Уже через 2 недели после этого она совершила убийство. Украинка убеждает — убивать не хотела, это была самозащита от соотечественника, который начал к ней приставать.

Как рассказывает обвиняемая, в тот день у нее был выходной, она поздно вернулась домой, а там ее с криками встретил соотечественник, который тоже жил в этом доме, и начал ее избивать. По версии женщины, мужчина нанес ей несколько ударов, от которых она упала. Никто из других жильцов квартиры не вступился за нее.



Защищаясь от нападающего, женщина схватила нож и нанесла им удар нападающему в грудную клетку. Сама сразу убежала и закрылась в своей комнате, где ждала приезда правоохранителей.

От полученной травмы 38-летний гражданин Украины умер. Женщине теперь грозит длительный срок заключения или даже пожизненное.

Напомним, что в Житомирской области женщина в результате конфликта ножом убила своего на 10 лет моложе мужа.

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