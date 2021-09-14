Начал плакать и закрылся в комнате: мама подала в суд на клоуна, который испортил ее сыну праздник

Начал плакать и закрылся в комнате: мама подала в суд на клоуна, который испортил ее сыну праздник

Клоун в испорченном выступлении обвинил детей, которые не принимали участие в его развлечениях.

В Израиле мать ребенка подала в суд на мужчину, которого пригласила поработать клоуном на дне рождения своего сына. Жительница города Ришон ле-Циона подала иск против клоуна за то, что он испортил малышу праздник, который состоялся полтора года назад, сообщает сайт местных новостей mynet.

Женщина объяснила, что пригласила клоуна домой отпраздновать 5-летие сына в окружении его друзей из детского сада. Она подробно обсудила сценарий праздника, а также попросила клоуна показать фокусы с животными, ведь ее сын их очень любит.

Мама именинника разочаровалась в аниматоре, как только он появился на пороге дома. Мужчина был в обычной одежде, то есть без привычного клоунского образа и грима. Он не имел с собой практически никакого инвентаря, из-за чего было мало фокусов. Более того, часть из них вообще не удалась.

По словам женщины, ее ребенок очень расстроился. Мальчик начал плакать, убежал и закрылся у себя в комнате, и ни за что не хотел выходить. Праздник был совершенно испорчен, уверяет мать именинника.

Но это не смутило клоуна, и после окончания выступления он потребовал от женщины, чтобы она заплатила за его работу. Мужчина отмечал, что дети не участвовали в предложенных им развлечениях, и поэтому выступление не удалось.

Женщина через суд требует от клоуна компенсации за моральный вред, который она оценила в 2000 шекелей (примерно 625 долларов), в эту сумму также входит оплата работы клоуна, которую он все же получил.

Напомним, в Перу на похоронах задержали клоунов, которые устроили шоу умершему коллеге.

В Перу мужчины в костюмах клоунов устроили шоу для умершего и попали в участок

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