"Начал тяжело дышать и потерял сознание": в Польше после задержания полицией умер украинец

"Начал тяжело дышать и потерял сознание": в Польше после задержания полицией умер украинец

Правоохранители уверяют, что не применяли физическую силу.

В польском городе Скерневице сразу после задержания полицией скончался 38-летний гражданин Украины. Украинца пытались реанимировать, но медики констатировали смерть.

Об этом сообщает Wirtualna Polska со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства.

Отмечается, что в пятницу вечером, 3 декабря, украинец напал на женщину на автобусной остановке. Он ударил ее палкой и угрожал другим людям, после чего прохожие вызвали полицию и скрутили мужчину.

Прибывшие на место происшествия правоохранители надели на мужчину наручники и собирались забрать его в участок. Однако менее чем через минуту после ареста мужчина начал тяжело дышать и потерял сознание. Украинца пытались реанимировать, но через час медики констатировали смерть.

В управлении полиции в Лодзи проинформировали, что будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под влиянием каких-либо запрещенных веществ, отметив, что не применяли к задержанному физическую силу.

Напомним:

Ранее в Польше после избиения стражами порядка скончался 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. Парень попал в вытрезвитель, где подвергся пыткам со стороны польских полицейских.

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