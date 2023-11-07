Началась эвакуация граждан Украины из Сектора Газа: что известно

Многие детали озвучивать пока нельзя.

Во вторник, 7 ноября, началась эвакуация украинцев из Сектора Газа. Этот процесс продлится несколько дней.

Об этом сообщил посол Украины в Египте Николай Нагорный, пишет "Радио Свобода".

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Безусловно, одной из основ успешной эвакуации является конфиденциальность. Так что пока она не будет завершена, подчеркнул Нагорный, детали разглашать нельзя.

"Ситуация очень нестабильная, существует много рисков, которые могут повлиять на ход эвакуации. Делается все возможное для осуществления безопасной, организованной, скоординированной эвакуации граждан Украины из Газы", – сообщил Нагорный.

Ранее говорилось, что разрешение на эвакуацию из Сектора Газа получил уже 101 украинец. В списке 367 граждан нашего государства.

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