Началась эвакуация с Ближнего Востока

Самолет над Бейрутом на фоне дыма от израильских авиаударов по Дахии / © Associated Press

Из-за стремительного обострения ситуации вокруг Ирана Польша начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока. Для этого привлекли самолеты Воздушных сил.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Самолет Воздушных сил Польши вылетел для поддержки мероприятий, связанных с эвакуацией польских граждан с Ближнего Востока. Польская армия готова помогать своим гражданам всюду, где есть такая потребность», — указанной в заявлении.

Эвакуация украинцев из Израиля — что известно

К слову, 3 марта посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что насущной необходимости в эвакуации нет, а массового выезда не наблюдается. Сейчас зафиксировано лишь 25 обращений от паломников и туристов, а информации о погибших или раненых украинцах не поступало. Выехать можно самостоятельно через границу с Египтом, однако в случае роста количества желающих до более сотни, посольство будет организовывать спецрейсы.

Заметим, накануне Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть ряд стран Ближнего Востока (в частности Израиль, Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие) из-за риска эскалации. Рекомендовано вылетать коммерческими рейсами, регистрироваться в системе STEP и обращаться за круглосуточной помощью в ведомство в случае необходимости.