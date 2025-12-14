- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 743
- Время на прочтение
- 2 мин
Началась встреча Зеленского, Мерца и спецпосланников США Виткоффа и Кушнера в Берлине — первые кадры
Трехсторонняя встреча в Берлине началась.
Началась встреча в Берлине президента Украины Владимира Зеленского с представителями США по завершению войны.
Об этом сообщает Зеленский.
«Начали встречу», — сообщил президент, добавив к сообщению три флага Украины, Германии и США.
Вместе с украинской стороной в немецкую столицу прибыли представители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф, представляющие команду президента Дональда Трампа.
Основной темой обсуждения станет поиск путей завершения войны России против Украины и возможные параметры будущих договоренностей.
Ранее говорилось, что встреча в Берлине рассматривается как один из ключевых этапов координации позиций между Украиной, Соединенными Штатами и европейскими партнерами на фоне активизации дипломатических усилий вокруг прекращения боевых действий.
Напомним, с украинской стороны группу представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов. Участие принимают представители нашей армии, разведок, сил безопасности.
Также в ведомстве немецкого канцлера Фридриха Мерца отметили, что лидеры государств, а также представители США будут говорить об экономическом сотрудничестве и мирном урегулировании войны РФ против Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уведомил детали «мирного плана». Глава государства пояснил, что компромиссы неизбежны, но приоритет — безопасность и интересы Украины.