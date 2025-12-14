Началась встреча Зеленского, Мерца и спецпосланников США Виткоффа и Кушнера в Берлине — первые кадры

Началась встреча в Берлине / © Владимир Зеленский

Началась встреча в Берлине президента Украины Владимира Зеленского с представителями США по завершению войны.

Об этом сообщает Зеленский.

«Начали встречу», — сообщил президент, добавив к сообщению три флага Украины, Германии и США.

Вместе с украинской стороной в немецкую столицу прибыли представители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф, представляющие команду президента Дональда Трампа.

Основной темой обсуждения станет поиск путей завершения войны России против Украины и возможные параметры будущих договоренностей.

Ранее говорилось, что встреча в Берлине рассматривается как один из ключевых этапов координации позиций между Украиной, Соединенными Штатами и европейскими партнерами на фоне активизации дипломатических усилий вокруг прекращения боевых действий.

С украинской стороны группу представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов / © Владимир Зеленский

Напомним, с украинской стороны группу представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов. Участие принимают представители нашей армии, разведок, сил безопасности.

Также в ведомстве немецкого канцлера Фридриха Мерца отметили, что лидеры государств, а также представители США будут говорить об экономическом сотрудничестве и мирном урегулировании войны РФ против Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уведомил детали «мирного плана». Глава государства пояснил, что компромиссы неизбежны, но приоритет — безопасность и интересы Украины.