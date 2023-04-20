Начали с Санкт-Петербурга: россияне уже получают электронные повестки в личных кабинетах

Россияне получают повестки в личном кабинете на Госуслугах.

В России, в городе Санкт-Петербург, начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме в пределах весеннего призыва.

Об этом пишет местное издание "Фонтанка" со ссылкой на главного военного комиссара Санкт-Петербурга Сергея Качковского.

Сообщается, что тестовые повестки приходят россиянам в личный кабинет на Госуслугах.

Также, по словам Качковского, сейчас прорабатывается вопрос оповещения с помощью смс.

Напомним, ранее российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов отметил, что Россия готовится к полномасштабной мобилизации. Он назвал важный признак этого.

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