"Начали забивать меня, как собаку": российский блогер Некоглай рассказал об издевательствах московских полицейских

Российский блогер, тиктокер, стример Некоглай, который осенью опубликовал пародию на военной армии РФ, записал видео, где рассказал о пытках, устроившихся ему в отделении полиции города Москва.

Свой рассказ Некоглай дополнил справкой из травмпункта.

"Три человека в форме одели на меня наручники, завели меня в маленькую комнату четвертого этажа Пресненского отдела 9 ноября, в 8 часов вечера, и начали забивать меня просто, как собаку", — поделился блогер.

По его словам, его избивали руками и ногами, прыгали на нем и даже пытались "посадить на бутылку". В результате, как рассказывает Некоглай, один из полицейских получил телефон и начал все это снимать. После этого он якобы отправил куда-нибудь это видео.

По словам Некоглая, он несколько раз терял сознание. Позже его заставили опуститься на колени и извиниться за свой ролик. После избиения ему стали угрожать, что если он кому-нибудь расскажет о случившемся в отделе, то это видео (и еще одно видео с бутылкой) будет выложено в Интернет.

24 ноября блоггера выдворили из России за нарушение миграционного законодательства.

Скандалы с телеведущими и блоггерами: что известно

Напомним, российский телеканал "Дождь" уволил ведущего, который во время прямого эфира заявил о помощи мобилизованным оккупантам.

Тем временем у пропагандистов Путина паника. Эксперт проанализировал их заявления о войне.

Ранее блогер из Днепра из-за отключения света призвала "свергнуть власть", потому что продолжается "геноцид".

А жительница Полтавской области Валерия Браца, после того, как РФ разбомбила ТРЦ в Кременчуге заявляла, что "там было оружие", уехала за границу и оттуда распространяет пропаганду.

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