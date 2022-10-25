Российский генерал решил пожаловаться начальнику штабов обороны Великобритании на "эскалацию конфликта" со стороны Украины.

В понедельник, 24 октября, по просьбе Министерства обороны России начальник штабов обороны Великобритании адмирал Тони Радакин пообщался со своим российским коллегой генералом армии Валерием Герасимовым.

Об этом сообщили в Twitter Министерства обороны Великобритании.

"Начальник Генштаба обороны отверг обвинения России в том, что Украина планирует действия по эскалации конфликта и подтвердил неизменную поддержку Украины Великобританией", — говорится в сообщении.

Также военные лидеры поговорили о важности поддержки открытых каналов связи между Великобританией и Россией.

Расположение на чефу обороны бедняка звонка с российским чефом главной шайбы, германской армии Васильевичей Герасимов: pic.twitter.com/0OTbnTIoLv — Ministry of Defence (@DefenceHQ) Октябрь 24, 2022

В сообщении отметили, что этот разговор состоялся после вчерашнего звонка российского министра обороны Сергея Шойгу к министру обороны Великобритании и разговору между министрами иностранных дел Франции, Великобритании и США минувшей ночью.

Напомним, накануне Шойгу, распространяя фейк об украинской "грязной бомбе", позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.

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