Начальник штаба ЦАХАЛ заявил о неизбежности наземной операции в секторе Газа

Во время проведения операции ЦАХАЛ будет считаться с событиями, произошедшими 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль.

В Армии обороны Израиля заявили, что военные обязательно зайдут на территорию сектора Газа, чтобы провести наземную операцию против боевиков террористической группировки ХАМАС.

Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ Герцы Галеви, информирует CNN.

"Мы зайдем в Сектор Газа. Мы приступим к выполнению оперативной и профессиональной задачи по уничтожению оперативников и инфраструктуры ХАМАС", — сказал он.

Гелеви отметил, что во время проведения наземной операции ЦАХАЛ будет считаться с событиями, произошедшими 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль.

"Все возможности ЦАХАЛа будут с вами во время этого маневра. Будьте смелыми, с таким мышлением, будьте очень решительны и придавайте своим солдатам уверенность", — сказал Галеви.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль обвинил ХАМАС в ударе по колонне бежавших на юг жителей Газы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Армия обороны Израиля призвала палестинцев на севере сектора Газа немедленно эвакуироваться.

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