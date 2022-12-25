Начальник штаба вооруженных сил Ирана цинично похвалил беспилотники, которые использует РФ в войне против Украины

Высокопоставленный военный чиновник заявил, что иранские БПЛА могут выполнять широкий спектр операций с высокой точностью и выносливостью в полете.

В воскресенье, 25 декабря, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, заявил, что шум вокруг иранских дронов, которые использует Россия против Украины, демонстрирует передовую технологию этих беспилотников.

Об этом сообщает издание Iran Front Page.

Высокопоставленный военный чиновник Ирана заявил, что его страна вошла в пятерку ведущих мировых государств в сфере беспилотных летательных аппаратов, отметив, что иранские БПЛА могут выполнять широкий спектр операций с высокой точностью и выносливостью в полете.

Ссылаясь на признание экс-командующего Центральным командованием США (CENTCOM), который сказал, что "преобладание США в воздухе закончилось впервые со времен Второй мировой войны, потому что американцы не могут использовать воздушную силу там, где есть иранские беспилотники", генерал Багери подчеркнул, что "это великое и унизительное признание американцев".

Также читайте Дроны Shahed вновь атакуют Украину: что известно о закупках Россией иранского оружия

Заявления Запада о том, что Иран передал беспилотники России для использования в войне в Украине, он назвал частью "психологической войны", заметив, что некоторые из них по этому поводу могут быть ложными. Однако, по его словам, они также демонстрируют значительное влияние Ирана, актуальность и передовую технологию беспилотников.

Генерал подчеркнул, что Иран будет продолжать планы по расширению возможностей своих беспилотников, заявив: "В соответствии с проблемами и правилами Исламской Республики мы будем работать с другими странами в индустрии беспилотников".

Напомним, в начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна поставила России беспилотники, настаивая на том, что передача состоялась до начала войны в Украине.

Читайте также: