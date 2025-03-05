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Начальники генштабов стран Европы обсудят гарантии будущего мира в Украине — Макрон

Начальники генштабов стран Европы обсудят гарантии будущего мира в Украине — Макрон

Европейские войска в Украине. Коллаж / Фото: ТСН.ua

Французский лидер подчеркнул, что гарантированный мир в Украине будет означать безопасность всей Европы.

На следующей неделе президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Париже с руководителями генштабов тех европейских стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине.

Об этом он сообщил в телеобращении в среду, 5 марта.

Макрон также выразил мнение, что мир в Украине "возможно, наступит через размещение в стране европейских сил", которые "не пойдут воевать на линию фронта, а будут там после подписания мира, чтобы гарантировать его полное соблюдение".

“Мы хотим достичь стабильного, устойчивого гарантированного мира. Мы хотим достичь этого мира вместе с украинцами, европейскими союзниками, мира, который будет означать безопасность всей Европы”, — подчеркнул президент Франции.

Он также высоко оценил "план крепкого, длительного мира, подготовленный с украинцами и несколькими другими европейскими партнерами".

"Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы, если это не так", — заметил Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что Украина вместе с европейскими партнерами готовит план, приближающий справедливый и устойчивый мир.

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