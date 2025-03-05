Начальники генштабов стран Европы обсудят гарантии будущего мира в Украине — Макрон

Французский лидер подчеркнул, что гарантированный мир в Украине будет означать безопасность всей Европы.

На следующей неделе президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Париже с руководителями генштабов тех европейских стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине.

Об этом он сообщил в телеобращении в среду, 5 марта.

Макрон также выразил мнение, что мир в Украине "возможно, наступит через размещение в стране европейских сил", которые "не пойдут воевать на линию фронта, а будут там после подписания мира, чтобы гарантировать его полное соблюдение".

Также читайте Зеленский лично посетит саммит лидеров Евросоюза

“Мы хотим достичь стабильного, устойчивого гарантированного мира. Мы хотим достичь этого мира вместе с украинцами, европейскими союзниками, мира, который будет означать безопасность всей Европы”, — подчеркнул президент Франции.

Он также высоко оценил "план крепкого, длительного мира, подготовленный с украинцами и несколькими другими европейскими партнерами".

"Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы, если это не так", — заметил Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что Украина вместе с европейскими партнерами готовит план, приближающий справедливый и устойчивый мир.

Читайте также: