Начальники генштабов стран Европы обсудят гарантии будущего мира в Украине — Макрон

Французский лидер подчеркнул, что гарантированный мир в Украине будет означать безопасность всей Европы.
На следующей неделе президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Париже с руководителями генштабов тех европейских стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине.
Об этом он сообщил в телеобращении в среду, 5 марта.
Макрон также выразил мнение, что мир в Украине "возможно, наступит через размещение в стране европейских сил", которые "не пойдут воевать на линию фронта, а будут там после подписания мира, чтобы гарантировать его полное соблюдение".
“Мы хотим достичь стабильного, устойчивого гарантированного мира. Мы хотим достичь этого мира вместе с украинцами, европейскими союзниками, мира, который будет означать безопасность всей Европы”, — подчеркнул президент Франции.
Он также высоко оценил "план крепкого, длительного мира, подготовленный с украинцами и несколькими другими европейскими партнерами".
"Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы, если это не так", — заметил Эммануэль Макрон.
Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что Украина вместе с европейскими партнерами готовит план, приближающий справедливый и устойчивый мир.
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