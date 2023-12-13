Начало конца: какое важное решение было принято на климатическом саммите ООН и как это повлияет на планету

Около 200 стран, собравшихся на саммит Организации Объединенных Наций, приняли план развития возобновляемой энергетики и перехода от угля, нефти и газа.

Впервые с тех пор, как три десятилетия назад страны начали встречаться для борьбы с изменением климата, дипломаты из почти 200 стран одобрили глобальный пакт, прямо призывающий к "отказу от ископаемых видов топлива ", таких как нефть, газ и уголь, которые опасно нагревают. планеты.

Масштабное соглашение, заключенное во время жаркого года в истории наблюдений, было достигнуто в среду, 13 декабря, после двух недель ожесточенных дебатов на климатическом саммите Организации Объединенных Наций, состоявшемся в Дубае.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала The New York Times, где проанализированы последствия принятого решения для нашей планеты.

Компромисс

Европейские лидеры и многие страны, наиболее уязвимые к климатическим катастрофам, настаивали на формулировке, призывающей к полному “постепенному отказу” от ископаемого топлива. Но это предложение столкнулось с сильным сопротивлением со стороны крупных экспортеров нефти, таких как Саудовская Аравия и Ирак, а также быстроразвивающихся стран, таких как Индия и Нигерия.

В конце концов, участники переговоров достигли компромисса: новое соглашение призывает страны ускорить глобальный отказ от ископаемого топлива в этом десятилетии "справедливым, упорядоченным и равноправным образом" и полностью прекратить выброс углекислого газа в атмосферу до середины века.

Она также призывает страны утроить количество возобновляемых источников энергии, таких как ветровые и солнечные электростанции, установленные по всему миру до 2030 года, и сократить выбросы метана, парникового газа, более мощного, чем углекислый газ, в краткосрочной перспективе.

Хотя предыдущие климатические соглашения ООН призвали страны к сокращению выбросов, они избегали прямого упоминания слов "ископаемого топлива", хотя сжигание нефти, газа и угля является основной причиной глобального потепления.

“Человечество наконец-то сделало то, что давно, давно, давно назрело, – сказал Вопке Хукстра, европейский комиссар по климату. — 30 лет — 30 лет! – мы потратили на то, чтобы прийти к началу конца ископаемого топлива”.

Соглашение без жестких формулировок

Новое соглашение не является юридически обязывающим и не может само по себе заставить любую страну действовать. Однако многие политики, экологи и бизнес-лидеры, собравшиеся в Дубае, надеются, что она станет сигналом для инвесторов и политиков, что уход от ископаемого топлива уже не остановить.

Ветровые турбины возле острова Блок-Айленд, Виргинские острова. Соглашение призывает страны утроить количество возобновляемых источников энергии, установленных во всем мире, к 2030 году / Фото: Associated Press

В течение следующих двух лет каждая страна должна представить подробный официальный план относительно того, как она намерена сократить выбросы парниковых газов до 2035 года.

«Это не переход, который произойдет с одного дня на другой, – заявила на этой неделе Сусанна Мухаммад, министерша охраны окружающей среды Колумбии. — Цели экономики и общества зависят от ископаемого топлива. Ископаемый капитал не исчезнет только потому, что мы приняли такое решение”.

Но, добавила она, соглашение посылает "сильный политический сигнал о том, что это верный путь".

Дипломатическая победа ОАЭ

Соглашение является дипломатической победой Объединенных Арабских Эмиратов, богатой нефтью страны, принимавшей эти переговоры в блестящем, раскидистом выставочном центре в Дубае под задымленным небом всего в 17 км от крупнейшей газовой электростанции в мире.

Султан Аль-Джабер, эмиратский чиновник и руководитель нефтяной отрасли, председательствовавший на переговорах, столкнулся с жалобами на конфликт интересов и не выдержал первых призывов к его отставке. Саммит заполонило рекордное количество лоббистов ископаемого топлива. Национальная нефтяная компания Абу-Даби, управляемая Аль-Джабером, инвестирует по меньшей мере 150 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет в увеличение объемов бурения.

Но Аль-Джабер также назвал постепенный отказ от ископаемого топлива неизбежным и сделал ставку на то, что сможет убедить другие нефтедобывающие страны подписать новое важное климатическое соглашение.

"Всю ночь и рано утром мы коллективно работали над достижением консенсуса", — сказал Аль-Джабер в среду утром, 13 декабря, перед залом, полным аплодирующих ему участников переговоров. “Я пообещал, что засучу рукава. У нас есть основа для осуществления трансформационных изменений”.

Прогнозы ученых

Пока неизвестно, будут ли страны соблюдать это соглашение. Ученые говорят, что странам необходимо сократить выбросы парниковых газов примерно на 43 процента в течение этого десятилетия, если они надеются ограничить общее глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными уровнями. За пределами этого уровня, говорят ученые, люди могут столкнуться с трудностями в адаптации к повышению уровня моря, лесным пожарам, экстремальным штормам и засухе.

Однако в этом году глобальные выбросы ископаемого топлива взлетели до рекордно высокого уровня, страны находятся на пути к сокращению этого загрязнения менее чем на 10 процентов в течение этого десятилетия, а мир уже потеплел более чем на 1,2 градуса по Цельсию.

Многие ученые говорят, что сейчас маловероятно, что человечество сможет ограничить потепление до 1,5 градуса, хотя они добавляют, что страны все равно должны делать все возможное, чтобы удержать потепление на более низком уровне.

Представители малых островов, чьи берега исчезают под водой, а колодцы наполняются соленой водой, заявили, что новое климатическое соглашение имеет "множество лазейок" и его недостаточно, чтобы предотвратить катастрофу.

«Этот процесс подвел нас, — сказала Анне Расмуссен, ведущая переговорница от Самоа, которая пожаловалась на то, что соглашение было одобрено в то время, как его группа из 39 малых островных государств не присутствовала в зале. – Необходимая коррекция курса не была обеспечена”.

Почему предварительные соглашения не сработали

Прошлые климатические соглашения часто не поощряли значимые действия. В 2021 году страны заключили соглашение в Глазго о "постепенном отказе" от угольных электростанций. Но уже через год Британия одобрила строительство новой угольной шахты и с тех пор мировое использование угля взлетело до рекордных показателей.

В то время как участники переговоров с Соединенными Штатами и Европой настаивали на заключении соглашения о сокращении использования ископаемого топлива, экологи указывали на то, что добыча нефти в США стремительно растет, а европейские страны тратят миллиарды на новые терминалы для импорта сжиженного природного газа на фоне войны в Украине.

Американские чиновники говорили о том, что Конгресс недавно одобрил выделение сотен миллиардов долларов на внедрение и производство чистых энергетических технологий, таких как солнечные панели, электромобили и тепловые насосы, которые помогут сдержать мировые аппетиты нефти, угля и природного газа.

Способы сокращения выбросов

Пока дипломаты в Дубае с выпученными глазами спорили на ночных заседаниях по формулировкам в тексте, они были вынуждены бороться с реалиями и суровыми вызовами глобального перехода от ископаемого топлива более подробно, чем когда-либо ранее.

Саудовская Аравия и нефтегазовые компании утверждали, что переговоры должны быть сосредоточены на выбросах, а не на ископаемом топливе, заявляя, что такие технологии, как улавливание и хранение углерода, могут улавливать и хоронить парниковые газы из нефти и газа и разрешить их дальнейшее использование. В настоящее время страны пытаются внедрить эту технологию в широких масштабах.

Другие мировые лидеры отрицали, что лучший способ сократить выбросы — перейти на более чистые виды энергии, такие как солнечная, ветровая или ядерная, оставляя улавливание углерода для редких ситуаций, когда альтернативы отсутствуют.

Окончательный текст призывает страны ускорить улавливание углерода, "особенно в секторах, трудно поддающихся сокращению выбросов". Но некоторые участники переговоров выразили обеспокоенность, что компании, добывающие ископаемое топливо, могут воспользоваться этой формулировкой, чтобы продолжать выбросы в больших объемах, обещая улавливать выбросы позже.

"Переходные виды топлива"

В окончательном соглашении также есть формулировка, признающая, что так называемые переходные виды топлива могут играть определенную роль в переходе к чистой энергии и обеспечении энергетической безопасности. "Переходные виды топлива" широко рассматривались как код для обозначения природного газа, к чему призывали страны-производители газа, такие как Россия и Иран. Некоторые страны, стремящиеся покончить с использованием ископаемых видов топлива, были огорчены включением этого термина.

Предыдущий проект соглашения призвал страны прекратить выдачу разрешений на строительство новых угольных электростанций, если они не смогут улавливать и сохранять свои выбросы углекислого газа. Но такие страны, как Китай и Индия, все еще строящие новые крупные угольные электростанции, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергию, выступили против слишком жестких ограничений. Формулировка о новых угольных электростанциях была изъята из окончательной версии.

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Критика

Многие африканские страны резко раскритиковали идею о том, что все страны должны сокращать использование ископаемого топлива одинаковыми темпами. Они утверждали, что без внешней финансовой помощи африканским странам придется эксплуатировать свои запасы нефти и газа, чтобы стать достаточно богатыми для финансирования перехода на чистую энергетику.

“Просить Нигерию или даже Африку постепенно отказаться от ископаемого топлива – это все равно, что просить нас прекратить дышать без жизнеобеспечения, – сказал Ишак Салако, министр охраны окружающей среды Нигерии. – Это неприемлемо и невозможно”.

Некоторые мировые лидеры раскритиковали богатых эмитентов, таких как США, Европа и Япония за то, что они не оказывают достаточной финансовой поддержки странам с низким уровнем дохода, чтобы помочь им отказаться от ископаемого топлива.

В таких регионах, как Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия, развивающиеся страны сталкиваются с стремительным ростом процентных ставок, что затрудняет финансирование новых проектов по возобновляемой энергетике.

В новом соглашении признается важность финансирования, но страны договорились решить этот вопрос на следующем раунде климатических переговоров в Баку в следующем году.

“В тексте содержится призыв к переходу от ископаемого топлива в это критическое десятилетие, но этот переход не финансируется и не справедлив, – сказал Мохамед Адоу, директор экологической группы Power Shift Africa. — Нам все еще не хватает финансирования, чтобы помочь развивающимся странам декарбонизироваться, и мы должны возлагать большие надежды на богатых производителей ископаемого топлива, чтобы они первыми отказались от него».

"Небольшой первый шаг"

В то же время, война и потрясения в других частях света бросают тень на климатические переговоры, уже отмеченные острыми разногласиями между странами. По традиции правила ООН требуют, чтобы каждое соглашение на климатическом саммите было единогласно одобрено, и любая страна может сорвать консенсус.

В течение недель дипломаты пытались договориться даже о месте проведения саммита в следующем году, поскольку Россия продолжала накладывать вето на восточноевропейские страны, критиковавшие вторжение в Украину. Развивающиеся страны в конференц-залах были взбешены, когда США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Газе.

После достижения соглашения в среду, 13 декабря, Джон Керри, специальный посланник президента Байдена по климату, заявил, что она продемонстрировала, что страны все еще могут работать вместе, несмотря на их резкие разногласия.

“В мире войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также всех других вызовов планеты, находящейся на этапе становления, настал момент, когда многосторонний подход сошелся, и люди, отвергшие индивидуальные интересы, попытались определить общее благо, – сказал Керри. — Это тяжело, это тяжелее всего в дипломатии, это тяжелее всего в политике”.

Когда рабочие демонтировали кофейные киоски на климатической конференции в Дубае, чтобы освободить место для "Зимнего города" — феерии с Сантой, которая должна открыться в пятницу, 15 декабря, многие эксперты по климату уже ожидали следующих крупных климатических встреч. Правительствам все еще предстоит предпринять конкретные шаги по увеличению финансирования чистой энергии, включая капитальный ремонт Всемирного банка и других международных финансовых учреждений.

«Поклонники быстрого отказа от ископаемого топлива, как малые островные государства, так и крупные экономики, подтолкнули остальной мир к осознанию того, что этот переход нельзя остановить, — сказал Том Эванс, советник по климатической политике в исследовательской организации E3G. – Но это лишь небольшой первый шаг”.

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