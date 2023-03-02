Начало освобождения России и искупления преступлений: в разведке оценили события в Брянской области

В то же время в разведке подчеркнули, что задача Украины – освободить собственную территорию.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что события в Брянской области – это начало освобождения России.

Об этом пресс-секретарь украинской разведки сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

В то же время он не принялся предпологать, перерастут ли такие события в РФ в гражданскую войну.

"Я думаю, что для тех людей, которые принимали сегодня участие в мерах против режима Путина на территории РФ, это начало освобождения собственной страны и искупления преступлений собственного государства и режима Путина", – выразил мнение Юсов.

Он подчеркнул, что у Украины нет задачи устроить гражданскую войну в России.

"Наша задача – освободить нашу территорию. В конце концов, так или иначе это должно повлечь за собой трансформацию и демократизацию России, уничтожение режима Путина и привлечение преступников к ответственности", – сказал представитель ГУР.

Что произошло в Брянской области РФ

Утром 2 марта россияне принялись заявлять о том, что в деревне Сушаны Брянской области якобы группа из 50 "украинских диверсантов" захватила заложников среди местных жителей. Пропагандисты заявляли и о бое, взрывах, подрывах и расстреле транспорта.

В Украине сразу опровергли свою причастность к этим событиям. Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что государство не атакует, а инцидент в РФ он оценил либо как провокации, либо как действия российских партизан.

Позже ответственность за происходящее в Брянской области взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК), который в видеообращении призвал сограждан к бунту против власти.

Президент РФ Владимир Путин назвал происшествия в Брянской области "терактом" и пригрозил наказанием виновных.

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