Началось извержение одного из самых опасных вулканов в мире – столб дыма достиг почти 7 км (видео)

В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов.

В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль – одного из самых безопасных в мире. За последние сутки вулкан произвел 148 выбросов.

Об этом пишет издание Infobae.

Местным жителям советуют не приближаться к вулкану из-за падения раскаленных обломков.

"В случае ливня в районе Попокатепетля важно держаться как можно дальше от дна оврага из-за опасности, которую представляют собой потоки грязи и мусора", – предупредили специалисты.

Поскольку это активный вулкан и один из самых опасных в стране, его активность вызвала серьезную обеспокоенность жителей соседних районов Морелоса, Пуэбли и штата Мехико.

Вулкан Попокатепетль – активный вулкан и вторая по высоте вершина Мексики (5452 м). В Мексике есть не менее 46 активных вулканов, шесть из которых относятся к категории высокого риска.

Активность Попокатепетль начала наблюдаться 31 августа 2011 г. – вулкан четырежды выбросил пар, газ и пепел из своего кратера. С середины апреля 2012 г. началась новая фаза активности вулкана. Большое извержение произошло 28 марта 2016, в результате чего в небо поднялся столб пепла и дыма высотой 2 км. В 2019 году аналогичное извержение привело к образованию столба пепла и дыма высотой 5 км.

Напомним, в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи.

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