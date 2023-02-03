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Начался суд над мужчиной, пытавшимся убить королеву Елизавету II из арбалета

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Начался суд над мужчиной, пытавшимся убить королеву Елизавету II из арбалета

Фото: Associated Press

Подсудимый признал себя виновным по всем пунктам обвинения, в частности, в государственной измене.

В Британии начался судебный процесс по делу о покушении на жизнь королевы Елизаветы II, которое было совершено в декабре 2021 года. Вооруженный арбалетом Джасвант Сингх Чейл, которому сейчас 21 год, воспользовался нейлоновой лестницей, чтобы пробраться в Виндзорский замок, где во время пандемии жила королева.

О первых заявлениях на суде сообщает BBC.

Расследование установило, что Джасвант Сингх Чейл два часа прятался в замке, выжидая удобного случая, чтобы осуществить свое намерение. Офицер-охраннник заметил его у двери, ведущей в королевские апартаменты. Парень был в балаклаве и имел приготовленный к выстрелу арбалет.

Во время задержания мужчина дважды заявил охраннику, что пришел убить королеву.

Кроме того, на видеозаписи, опубликованной в соцсети за несколько минут до входа в замок, Чейл сказал: "Мне жаль, мне жаль за то, что я сделал, и за то, что я сделаю. Я попытаюсь убить королеву Елизавету, главу королевской семьи. Эта месть предназначена для тех, кто погиб в 1919 году во время резни в Джаллианвала Баг, когда солдаты британцев открыли огонь по тысячам людей, собравшихся в индийском городе Амритсар”. В противостоянии, о котором упоминает Джасвант Сингх Чайл, погибли около 1000 человек. .

Джасвант Сингх Чейл находится под судом за угрозы убийством, занесение оружия в официальное учреждение, а также за государственное предательство по закону, впервые изданному в 1351 году. Чейл признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Вынесение приговора назначено на 31 марта.

Напомним, 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II.

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Дата публикации
Просмотры
1220
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