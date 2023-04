Начался в чате для геймеров: новые подробности об утечке документов США

Масштабная утечка секретных документов США, которая всколыхнула Вашингтон и раскрыла новые подробности сбора разведданных, возможно, началась в чате на платформе социальных сетей, популярной среди геймеров.

Об этом говорится в Associated Press.

На платформе Discord, где в реальном времени устраивают голосовые, видео- и текстовые чаты, дискуссия началась с обсуждения ряда тем, связанных с войной в Украине. В рамках дебатов об Украине, по словам одного из участников чата, неизвестный распространял документы, якобы засекреченные.

Об этом пишет AP со ссылкой на интервью у человека, который сказал, что был участником этой чат-группы Discord, в которой несколько месяцев появлялись "слитые" документы. Человек сказал, что ему 18 лет, однако отказался назвать свое имя, ссылаясь на опасения за свою личную безопасность.

AP не смогла независимо подтвердить многие детали, предоставленные этим лицом, а оригинальная комната чата была удалена.

"Мы не могли поверить, что происходит", — сказал пользователь Discord по поводу засекреченной информации.

Человек сказал, что его основной мотивацией для общения со СМИ было очистить репутацию третьего лица, использующего псевдоним "Лукка". Публикации Лукки, содержащие много документов, широко распространялись в Twitter и других социальных сетях. Об этих документах сообщили The New York Times, The Washington Post и другие СМИ.

"Лукка "это просто ребенок". Он просто постоянно публиковал это, чтобы возиться с людьми", — добавил пользователь Discord.

Он отказался указать лицо, первоначально загрузившее документы на Thug Shaker Central, или подтвердить, работало ли это лицо на правительство США. Он ссылался на уникального загрузчика под псевдонимом "the OG".

По информации свидетеля, лицо, которое первым опубликовало документы, не стремилось широко раскрывать государственные тайны, а скорее хотело произвести впечатление на людей в своей группе.

Пользователь Discord отметил, что если это лицо арестуют, то он имеет копии "свыше сотни" страниц документов.

Да, человек хотел защитить своих собеседников в чате, но также считал, что документы содержат секреты, которые должны знать американцы: "На тот случай, если OG арестуют, я солью их все".

Напомним, ранее сообщалось, что пользователь, распространивший эти документы живущий в Калифорнии, его родители общаться с журналистами отказались.

