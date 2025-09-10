"Начинаем": Трамп сделал первое заявление об атаке российских дронов на Польшу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп впервые публично отреагировал на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, которая является страной НАТО.

По этому поводу он опубликовал сообщение в соцсети Truth Social.

«Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Начинаем», — написал американский президент.

Из сообщения не совсем понятно, что именно собирается начинать Дональд Трамп.

Ранее в Белом доме сообщили, что сегодня президент США проведет разговор с польским президентом Каролем Навроцким относительно беспрецедентного нарушения воздушного пространства этой страны российскими беспилотниками.

Также сообщалось, что посол США при НАТО Мэтью Уитакер сделал четкое заявление относительно поддержки Польши Соединенными Штатами.

«Мы стоим рядом с нашими союзниками по НАТО перед лицом этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — заверил он.

Напомним, по обращению Польши НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора в связи с массовым нарушением воздушного пространства этой страны российскими беспилотниками.