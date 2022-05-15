"Начинается новая эра": процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может занять всего несколько недель

"Начинается новая эра": процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может занять всего несколько недель

Президент и правительство Финляндии официально объявили, что ранее граничащая с Россией нейтральная северная страна официально подала заявку на членство в НАТО. Таким образом, открывается путь к расширению Североатлантического военного Альянса.

Все изменилось после того, как Россия вторглась на территорию Украины. В Финляндии не хотят такого будущего для себя и своих детей. И именно поэтому было принято решение подать заявку на вступление в НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении президента страны Саули Нийнисте и премьера Санны Марин.

"Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Как член НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО", — говорится в заявлении.

"Это исторический день. Начинается новая эра”, – сказал президент.

Лидеры страны выразили надежду, что все процедуры на национальном уровне, необходимые для вступления в НАТО, будут выполнены достаточно быстро, пишет Reuters.

В частности, многие союзники на Берлинской встрече поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО, отметив необходимость быстрой ратификации их заявок. Предполагается, что вступление этих двух стран в Альянс может занять только несколько недель.

Мировые СМИ ожидают, что в ближайшие дни с таким же заявлением намерена выступить Швеция, а уже на следующей неделе две страны пришлют официальные просьбы о вступлении в НАТО.

Швеция была нейтральной страной два столетия, а Финляндия – почти 80 лет, и до нападения России на Украину большинство граждан обеих стран были против вступления в военные блоки. Но после 24 февраля картина резко изменилась. Сейчас, согласно последнему опросу, за вступление в НАТО – 76% финнов. Против – всего 12%.

Великобритания, США и другие страны НАТО обещают гарантировать безопасность Швеции и Финляндии на период от заявки до официального вступления в Альянс.

Москва предупредила о последствиях. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что расширение НАТО на восток не принесет стабильности в Европу. В прошлом месяце бывший президент России Дмитрий Медведев предостерег, что Москва усилит свое присутствие в Балтийском регионе, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

Ранее президент Финляндии говорил, что заявления Москвы о том, что Финляндия не может вступить в НАТО, побудили власти страны задуматься. Он добавил, что события в Украине дали понять, что Россия способна напасть на своего соседа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже сказал, что в случае подачи заявок Швеция и Финляндия будут быстро и без проблем приняты в Альянс.

Исторический день: Финляндия официально подает заявку на членство в НАТО

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