"Начинается": в ОП ответили, причастна ли Украина к убийству пропагандиста Татарского

В Офисе президента отреагировали на взрыв в Петербурге, в результате которого погиб коллаборант и беглый зек Владлен Татарский, ставший "военным корреспондентом".

В России ликвидация коллаборантов и борьба между разными группировками окупантов приведет к "необратимым процессам", которые могут развалить страну.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя убийство российского пропагандиста Владлена Татарского.

"В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника", – сказал Подоляк.

По его словам, РФ ждут "необратимые процессы" и новая "Смута". Но, несмотря на это, Украина знает свой путь и будет "делать свое".

Напомним, что сегодня, 2 апреля, российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб после взрыва в Санкт-Петербурге. В Сети показали момент взрыва в кафе, где погиб пропагандист Татарский. Также появилось фото девушки, которая якобы подарила ему статуэтку со взрывчаткой.

ТСН.ua собрал все, что известно о его биографии.

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